En Colombia empresa buscaba oro y halló tungsteno: un metal que movió US$5.430 millones en 2025

Lo que comenzó como una campaña tradicional de exploración en busca de metales preciosos terminó abriendo una nueva posibilidad para la minería colombiana: la identificación de mineralización de tungsteno en Caldas, un metal considerado crítico por grandes economías, pues movió US$5.430 millones en 2025 y proyecta que alcance US$5.780 millones en 2026, y cuya cadena de suministro mundial está fuertemente concentrada en China.
El hallazgo fue reportado por la empresa Collective Mining, compañía que lleva más de seis años explorando el departamento de Caldas en busca principalmente de oro, plata y cobre. Durante una inspección de los núcleos de perforación, uno de los expertos detectó una anomalía visual y solicitó una luz negra para revisar las muestras.
El resultado llamó la atención: bajo la luz comenzó a resplandecer intensamente un mineral blanco conocido como scheelita o chelita, uno de los principales minerales a partir de los cuales se obtiene tungsteno, también llamado wolframio y cuyo símbolo químico es W.
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