Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia

La minería colombiana busca superar un periodo caracterizado por un fuerte aumento de la regulación, restricciones e incertidumbre, factores que, según el sector, afectaron la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.
Durante la instalación del Congreso Nacional de Minería 2026, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostuvo que el país tiene ahora una oportunidad para cambiar el rumbo y aprovechar el potencial de esta actividad.
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“Fueron cuatro años en los que el sector enfrentó decisiones que hicieron más difícil invertir, explorar y desarrollar nuevos proyectos. Hoy tenemos la oportunidad de retomar el camino y recuperar la capacidad de la minería de aportar al crecimiento del país y de las regiones”, afirmó.
El dirigente gremial señaló que confluyen varios factores favorables: una demanda mundial creciente de minerales, mayor respaldo ciudadano a la actividad, un potencial geológico reconocido y un 97% del territorio que permanece sin explorar.