¿Se desbordó el turismo en Comuna 13? 88% de los grafitis están tapados y la comunidad busca organizarse

Dicen que con el tiempo el Graffitour de la Comuna 13 ha perdido parte de su esencia. El lugar se asemeja hoy a un gran centro comercial a cielo abierto: escaleras eléctricas, una gran cantidad de comerciantes y un gran flujo constante de consumidores. Esa puede ser una lectura simple del lugar, porque la realidad en el sector de Independencias 1 y 2 es más compleja. Sobre todo porque el barrio nunca esperó pasar de los episodios de violencia a un proceso de transformación social y memoria que terminó por atraer un promedio diario de unos 7.000 turistas interesados en las historias, los murales, el Hip-Hop, el breakdance y el rap consciente. Se convirtió en el atractivo más visitado de Medellín.
Por supuesto que esa dinámica transforma los territorios. No es un secreto que el turismo masivo tiene un impacto en cualquier lugar: mayor consumo, generación de empleo, riesgo de informalidad, crecimiento del comercio, inflación, más residuos y basuras, presión sobre el espacio público y cambios en el uso del suelo, entre muchos otros.
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Varias de esas particularidades ya son palpables a simple vista en la Comuna. Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, sostuvo que un estudio técnico de 2023 determinó que la capacidad de carga efectiva del sector —es decir, el número de visitantes que el territorio puede recibir sin poner en riesgo la calidad del servicio ni la seguridad— es de 667 personas diarias.
Sin embargo, esa cifras luce distante de la realidad que se vive a diario en el barrio. A partir del primero de julio de 2025 la Secretaría comenzó a medir el flujo de personas mediante la identificación de dispositivos móviles con la fuente de datos de City Data. Los resultados muestran que, en promedio, entre 5.000 y 7.500 personas transitan diariamente por el sector, sin que sea posible diferenciar con precisión entre turistas y locales. Los mayores picos del año se han registrado los fines de semana entre las 3 y 6 de la tarde, cuando se alcanza un flujo de hasta 17.000 personas.
Merinson Mazzuera, director de la Corporación Somos la 13, entidad que agrupa a los distintos gremios que trabajan en el territorio, ofreció una radiografía todavía más contundente. “En un día como hoy (miércoles) podemos recibir entre 6.000 y 8.000 personas. Un fin de semana son arriba de las 20.000 o 30.000 personas”, señaló.
Lo cierto es que a diferencia de un parque temático o un atractivo cerrado, ese sector es un barrio habitado, abierto y sin restricciones, lo que dificulta realizar un control de ingreso.