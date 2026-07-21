El fútbol mueve el turismo deportivo: aficionados gastan cerca de $5 millones por viaje, 46% más que otros viajeros

Además de ser uno de los deportes que más moviliza y despierta pasiones en millones de aficionados que colman las tribunas, también se convirtió en el mayor impulsor económico del turismo deportivo.
Los aficionados que viajan para asistir a partidos gastan en promedio US$1.476 por viaje, unos $4.782.373 aproximadamente, cifra 46% superior a la de otros turistas deportivos, cuyo desembolso ronda los US$1.011 (alrededor de $3.275.731), según un estudio global de Priority Pass.
El comportamiento confirma que este deporte se ha convertido en el principal generador de viajes asociados a eventos deportivos y en un segmento de alto valor para aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y entidades financieras.
La investigación, realizada entre más de 12.500 viajeros de 20 mercados, encontró además que el 54% de los aficionados en América ha realizado viajes motivados por el fútbol, lo que posiciona a este deporte como el principal dinamizador del turismo deportivo en la región.
A ello se suma un mercado con perspectivas de expansión: Fortune Business Insights estima que el turismo deportivo pasará de mover US$707.000 millones (alrededor de $2,29 cuatrillones) en 2025 a más de US$2 billones (cerca de $6,48 cuatrillones) en 2034.
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