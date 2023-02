Una paciente que no encontraba remedio para sus intensos dolores, decidió viajar el año pasado de EE. UU. a Medellín buscando la solución que no le dieron en su país de origen.

Antes de ponerse en manos de los médicos paisas, comentó que pasó dos años lidiando con diagnósticos imprecisos: “Pensé que eran los ovarios y estuve en tratamiento, pero nadie me ayudó. Fueron dos años tomando morfina y diferentes medicamentos que no me sirvieron para nada”.

“Mi esposo, desesperado, buscó ayuda en línea y se encontró con un ginecólogo de Medellín. Entonces me dijo que quería viajar para que este doctor me tratara. Hicimos una videollamada y organizamos todo para mi llegada a Colombia. Cuando llegué acá, hubo un excelente servicio, di con un excelente ginecólogo, tuve dos operaciones en una semana y ahora me siento excelente”, narró la mujer.

Ese prestigio internacional era el que tenía a la capital antioqueña posicionada como una de las más apetecidas para el turismo médico. Y ahora, la tarea es recuperar la dinámica que se llevó la pandemia, pues según datos del Cluster Medellín Health City, entre 2019 y 2021, la atracción de estos visitantes tuvo una caída de 45,6%.

¿Más cerca de resurgir?

Después de la estrepitosa caída registrada en 2020, hubo un rebote el año pasado, cuando llegaron casi 10.000 extranjeros con fines médicos (ver gráfico).

En línea con ello, Adolfo Moreno, director del Cluster, dijo que aunque todavía no está listo el consolidado de 2022, se estima que las cifras del sector habrían crecido cerca de 50% anual y la ciudad quedaría un paso más cerca de los números prepandemia.

Recuperar esos picos le daría un impulso adicional a la dinámica económica local, entendiendo todo el encadenamiento que hay detrás de un turista que viene buscando servicios de salud.

Por ejemplo, Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de las Agencias de Viaje y Turismo (Anato), señaló que “entre las ventajas de este tipo visitante, se encuentra que no es estacional, es decir, no depende de una festividad o de un momento específico para llegar”.