Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones

En la apertura de la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato, la presidenta del gremio, Paula Cortés Calle, destacó que el turismo se consolidó como el segundo generador de divisas del país, con ingresos cercanos a los US$ 11.000 millones anuales y más de 900.000 empleos directos e indirectos.
Durante su intervención, la dirigente insistió en que, pese al buen momento del sector, es urgente mejorar la competitividad.
Entre las prioridades, reiteró el llamado al Gobierno para reducir el IVA a los tiquetes aéreos, así como a los servicios turísticos, como una medida clave para dinamizar la demanda interna y fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia.
