Petro asegura que decreto de traslado de ahoros no es ilegal porque reforma pensional no está vigente

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por el proyecto de decreto que alistan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo para ordenar el traslado exprés, en apenas 15 días, de más de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.
El jefe de Estado sostuvo que el borrador no es ilegal porque la reforma pensional, aunque fue aprobada por el Congreso, no está vigente.
Según explicó, la Corte Constitucional, a través del magistrado Ibáñez, la suspendió durante un año, lo que impide su aplicación mientras se surte la revisión.