Vitrina Turística de Anato 2026 moverá US$135 millones en negocios, ¿cuándo y dónde será?

La edición número 45 de la Vitrina Turística de Anato, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Bogotá, proyecta convertirse nuevamente en el principal dinamizador del sector turismo en la región.

Según estimaciones del gremio, el evento generará cerca de US$135 millones en negocios, lo que representa un crecimiento del 6,5% frente a 2025. De acuerdo con las proyecciones entregadas por Anato, la feria alcanzará alrededor de 234.000 contactos comerciales, consolidándose como la plataforma de negocios más importante de la industria de viajes en el país.

“Este gran evento profesional representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica asociada a la industria de viajes y servicios de nuestro país y de Bogotá, la ciudad sede de la Vitrina Turística de Anato”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva del gremio. Le puede interesar: El turismo en Colombia ya genera más plata que el café y el carbón en el 2024: Anato

Más turistas y mayor gasto en Bogotá

El impacto económico no solo se medirá en negocios cerrados dentro del recinto ferial. Para Bogotá se proyecta la llegada de más de 11.000 turistas nacionales e internacionales durante la semana del evento, un incremento del 6,1% frente al año anterior. La derrama económica estimada para la capital superaría los $19.000 millones, impulsada por un gasto promedio por visitante cercano a $1.753.000, considerando una estadía de cinco noches. Esta cifra representa un aumento cercano al 10% en comparación con la edición de 2025. La Vitrina Turística se ha convertido en uno de los eventos que más dinamiza la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el comercio en la ciudad durante el primer trimestre del año. Lea más: Antioquia es el segundo destino donde más plata gastan los turistas extranjeros: supera los $450.000 diarios

Empleo y expansión de la feria