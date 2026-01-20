Valorem, de los Santo Domingo, entra con fuerza en la puja por el Santos de Neymar: ¿qué buscan en el fútbol brasileño?

El apellido Santo Domingo vuelve a sonar con fuerza en el escenario internacional, esta vez ligado a uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. Valorem, el holding de inversiones de la familia, avanza en una negociación que podría cambiar el rumbo del Santos FC, el equipo que vio nacer a Pelé, encubó y relanzó la carrera de Neymar. La propuesta, considerada una de las más ambiciosas que ha recibido el club brasileño, busca inyectar capital al club que se encuentra en crisis, pero también transformar por completo su modelo de gestión. La oferta contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de reales (unos 182 millones de euros) como aporte directo al club y otro monto similar para asumir el 100% de su deuda, en el marco de la conversión del Santos en Sociedad Anónima de Fútbol (SAF). De concretarse, el club quedaría entre los más valiosos de Sudamérica bajo este esquema empresarial. Le puede interesar: ¿Qué es la multipropiedad en el fútbol y cuáles son sus riesgos? Acá le explicamos

Una operación histórica para el Santos

La propuesta de Valorem se encuentra en fase preliminar, con un proceso de due diligence en marcha. Representantes de la familia Santo Domingo ya han sostenido reuniones con el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, y han comenzado a conocer de primera mano la operación del club, su infraestructura y su situación financiera. El negocio, intermediado por el banco Rothschild, plantea una estructura clara, con capital fresco para sanear las finanzas, asumir pasivos acumulados y sentar las bases de una gestión moderna, con reglas propias del mundo corporativo. No obstante, el camino no está despejado. El Santos debe modificar su estatuto, que actualmente prohíbe la venta mayoritaria del club, un cambio que deberá ser aprobado primero por el Consejo Deliberativo y luego por votación de sus cerca de 70.000 socios. Para despejar temores, la propuesta incluye cláusulas que buscan preservar la identidad histórica del club: no se podrán modificar el nombre, los colores, el himno ni la sede. Un punto clave para una hinchada que observa con cautela la llegada de capital extranjero.

Neymar, un actor clave en la ecuación

A la ecuación empresarial se suma un símbolo de dicha institución como un actor estratégico: Neymar. El astro brasileño, que regresó al Santos tras once años en Europa y se encuentra en proceso de recuperación de una lesión de rodilla, ha manifestado su interés —junto con su familia— de convertirse en accionista minoritario de la futura SAF. La eventual participación de Neymar Santos Sr. fortalecería el vínculo emocional con el club y podría convertirse en un activo de peso para la marca Santos, tanto en términos deportivos como comerciales. Para Valorem, contar con una figura global asociada al proyecto eleva el atractivo del negocio y amplía su proyección internacional.

¿Qué es Valorem y cuáles son los negocios de los Santo Domingo?

Valorem es el holding de inversiones de la familia Santo Domingo, uno de los grupos económicos más poderosos de Colombia, con presencia global. Su portafolio abarca sectores como medios de comunicación, entretenimiento, comercio, industria, alimentos y bebidas, además de inversiones financieras en mercados internacionales. Entre sus participaciones más relevantes está su histórica relación con la industria cervecera, a través de AB InBev, el mayor productor de cerveza del mundo, donde la familia es accionista clave tras la fusión de SABMiller con la multinacional belga-brasileña. A esto se suma su vínculo con 3G Capital, fondo fundado por los brasileños Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles, con quienes han participado en adquisiciones de marcas globales como Skechers y JDE Peet's. Estos lazos explican, en parte, la naturalidad con la que Valorem se mueve hoy en el mercado brasileño, donde la familia mantiene relaciones empresariales y personales desde hace décadas.

El fútbol, una inversión estratégica para el grupo

Aunque para el público colombiano la apuesta por el fútbol puede parecer novedosa, lo cierto es que los Santo Domingo ya tienen recorrido en el deporte de alto nivel. En 2023, Alejandro Santo Domingo integró el consorcio que adquirió los Washington Commanders de la NFL por USD 6.050 millones, una de las ventas más caras en la historia del deporte estadounidense. Un año antes, en 2022, también participó en el grupo que intentó comprar el Chelsea FC, tras la salida forzada de Roman Abramovich. Aunque no ganaron la puja, Alejandro Santo Domingo quedó como accionista minoritario del club inglés bajo la nueva propiedad. Estas operaciones revelan una estrategia clara: el deporte, y en especial el fútbol, es visto como un activo de largo plazo, con alto potencial de valorización, expansión de marca y generación de ingresos globales, especialmente cuando se combina con modelos empresariales más flexibles como las SAF.

