x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Internacional de Bogotá, con el apoyo de su hincha más famoso, Ryan Reynolds, se alista para el debut en la Liga

El cuadro bogotano abre la Liga Betplay visitando al América de Cali en el Pascual Guerrero.

  • Esta es la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, el equipo que cambió de nombre, pero seguirá jugando en la capital de la República. FOTO: Tomada de X @InterBogOficial
    Esta es la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, el equipo que cambió de nombre, pero seguirá jugando en la capital de la República. FOTO: Tomada de X @InterBogOficial
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
13 de enero de 2026
bookmark

El club Internacional de Bogotá (antes La Equidad), además de cambiar de nombre sigue sumando seguidores a sus filas, entre ellos el actor de Hollywood Ryan Reynolds (famoso por su papel de Deadpool), uno de los socios capitalistas del club capitalino.

Reynolds hace parte del grupo inversor liderado por Al Tylis y Sam Porter, donde hay socios como Eva Longoria, Rob McElhenney, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion, Scott Galloway que compró el club La Equidad, y para 2026, le cambiaron el nombre a Internacional de Bogotá.

Reynolds, quien se puso la nueva camiseta de Internacional y compartió el vídeo, es uno de los socios que compraron al club y esperan llevarlo al ámbito internacional, por ello, una de las primeras acciones tras el cambio de nombre fue la vinculación de caras nuevas.

A Internacional de Bogotá llegaron además del técnico Ricardo Valiño, los jugadores Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez y el arquero venezolano Wuilker Faríñez.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Betplay

Este viernes se disputarán los duelos Pereira ante Llaneros, a las 6:20 de la tarde y desde las 8:30 p. m., Fortaleza ante Alianza Petrolera.

El sábado se jugarán los partidos América-Internacional de Bogotá a las 4:10 en el Pascual Guerrero; luego Atlético Nacional-Chicó, a las 6:20 de la tarde, en el Atanasio Girardot; y Bucaramanga-Millonarios, desde las 8:30 de la noche, en el Américo Montanini.

El domingo jugarán Pasto-DIM, desde las 2:00 de la tarde; Jaguares-Deportivo Cali, a las 4:10 p. m.; Junior-Tolima a las 6:20 de la tarde; y Santa Fe-Águilas Doradas., a las 8:30 de la noche.

El lunes se cerrará la fecha con el compromiso Cúcuta Deportivo ante Once Caldas, a las 4:00 de la tarde.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida