Internacional de Bogotá, con el apoyo de su hincha más famoso, Ryan Reynolds, se alista para el debut en la Liga

El club Internacional de Bogotá (antes La Equidad), además de cambiar de nombre sigue sumando seguidores a sus filas, entre ellos el actor de Hollywood Ryan Reynolds (famoso por su papel de Deadpool), uno de los socios capitalistas del club capitalino.
Reynolds hace parte del grupo inversor liderado por Al Tylis y Sam Porter, donde hay socios como Eva Longoria, Rob McElhenney, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion, Scott Galloway que compró el club La Equidad, y para 2026, le cambiaron el nombre a Internacional de Bogotá.