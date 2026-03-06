Las reacciones de Messi en la Casa Blanca cuando Trump mencionó a Cristiano Ronaldo e Irán

La recepción del Inter Miami CF en la Casa Blanca dejó un momento inesperado cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente a Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi, reavivando la histórica rivalidad entre las dos estrellas del fútbol.
Durante el acto en el que se homenajeó al equipo por su título en la MLS, Trump contó que su hijo es fanático del argentino, pero también del delantero portugués. “Es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones”, le dijo al capitán del equipo de Miami.