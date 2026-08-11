Vendavales afectan hasta 1.500 hectáreas de banano en Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la emergencia que enfrentan los pequeños productores de banano de la Zona Bananera del Magdalena, afectados por los fuertes vientos registrados durante los últimos días.
El gremio solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella; al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond; así como a las autoridades departamentales y municipales, priorizar la situación de los productores en el inicio del nuevo Gobierno.