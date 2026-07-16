Este jueves 16 de julio se termina el plazo para solicitar el traslado pensional: aquí los detalles

Este 16 de julio vence de manera definitiva la denominada oportunidad de traslado. Se trata del mecanismo excepcional que permite a un grupo de afiliados cambiar entre Colpensiones y una administradora de fondos de pensiones (AFP), o hacerlo en sentido contrario. Se trata de la última fecha habilitada para realizar este proceso y continuar bajo las reglas del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993. La Corte Constitucional determinó mantener vigente esta oportunidad de traslado. En consecuencia, las solicitudes que ya fueron aprobadas serán respetadas. En cambio, quienes aún no han iniciado el trámite tienen únicamente lo que resta de este 16 de julio de 2026 para hacerlo. Le gusta: Asofondos asegura que Colpensiones tendrá suspendida su atención hasta el viernes 3 de julio Además, las personas que actualmente tienen en curso una demanda de ineficacia o nulidad de afiliación y cumplen los requisitos establecidos también pueden acogerse a esta oportunidad de traslado hacia el régimen que consideren más conveniente y solicitar la terminación del proceso judicial.

¿Quiénes pueden acceder a la oportunidad de traslado?

La Corte Constitucional precisó que esta ventana aplica para las mujeres que, al 30 de junio de 2025, contaban con al menos 750 semanas cotizadas, y para los hombres que registraban 900 semanas cotizadas en esa misma fecha, siempre que estuvieran a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Quienes ya hicieron uso de la oportunidad de traslado y obtuvieron la aprobación de su solicitud conservarán ese cambio de régimen, ya que la decisión de la Corte mantiene la validez de esos trámites. Por su parte, quienes todavía no han iniciado el proceso o no han aprovechado esta posibilidad aún pueden hacerlo durante este 16 de julio. Aquellos que ya recibieron la doble asesoría podrán presentar la solicitud para trasladarse al régimen que consideren más favorable.

¿Cómo se realiza el proceso de traslado?

Antes de tomar una decisión, los afiliados tienen la posibilidad de recibir una doble asesoría tanto la AFP como en Colpensiones, con el fin de comparar la información entregada por ambas entidades y elegir la opción que mejor se adapte a su situación pensional.

El proceso contempla solicitar la asesoría en las dos entidades, analizar las condiciones de cada régimen y, posteriormente, definir si se permanece en una AFP o si se solicita el traslado a Colpensiones. Si el afiliado decide continuar en una administradora privada como Porvenir, deberá informar esa decisión a la entidad. En caso de optar por Colpensiones, la solicitud de traslado deberá presentarse directamente ante esa institución.

¿Qué incertidumbre existe para quienes ya cambiaron de régimen?

Aunque la Corte Constitucional mantuvo vigentes los artículos 12 y 76 de la reforma pensional, persisten dudas sobre el futuro jurídico de la Ley 2381 de 2024. Según Andrés Izquierdo, experto en pensiones, la decisión de la Corte no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma. Explicó que, si en el futuro la Ley 2381 de 2024 es declarada inexequible, podrían surgir cuestionamientos sobre algunas pensiones reconocidas o que estén pendientes de reconocimiento bajo las reglas de la oportunidad de traslado. Por esa razón, recomendó que las personas que ya realizaron el cambio de régimen busquen asesoría especializada para revisar su situación y fortalecer la seguridad jurídica tanto de su afiliación como de su futura pensión.

¿Es mejor pasarse o quedarse Colpensiones?

No siempre la mejor opción es Colpensiones, pero hay casos donde es favorable. Expertos advierten que cada caso debe analizarse individualmente, ya que un traslado puede resultar muy beneficioso para algunas personas y perjudicial para otras. Un ejemplo es el caso de Carolina, una mujer de 54 años con 1.450 semanas cotizadas y un salario promedio de $6,5 millones.

En un fondo privado, su pensión dependería del capital acumulado en su cuenta individual y se estima que recibiría cerca de $2,8 millones mensuales. En Colpensiones, por el contrario, el cálculo se realiza con base en el Ingreso Base de Liquidación y las semanas cotizadas. Con su historial laboral, alcanzaría una tasa de reemplazo cercana al 68% o 69%, lo que le permitiría obtener una pensión estimada entre $4,4 millones y $4,5 millones al mes. La diferencia superaría los $1,6 millones mensuales durante toda la vida, por lo que el traslado podría ser favorable. Conozca: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir

¿Cuándo es mejor quedarse en una AFP?

También existen situaciones en las que el cambio puede resultar inconveniente. Ese es el caso de Santiago, de 59 años, quien tiene 1.180 semanas cotizadas y un salario promedio entre $1,5 millones y $2 millones. En su fondo privado ya supera las 1.150 semanas exigidas por la Ley 100 para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, lo que le asegura una pensión de al menos un salario mínimo al cumplir los 62 años. Si decidiera trasladarse a Colpensiones, tendría que alcanzar las 1.300 semanas requeridas para pensionarse. Aunque continúe cotizando hasta la edad de retiro, podría quedar muy cerca del límite o incluso no alcanzarlo. Por esa razón, en este escenario particular, los expertos consideran que permanecer en el fondo privado sería una alternativa más segura. Entérese: Últimos dos días para el traslado pensional, ¿qué pasa si no puede hacerlo por fallas en Colpensiones?

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