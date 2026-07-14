Últimos dos días para el traslado pensional, ¿qué pasa si no puede hacerlo por fallas en Colpensiones?

Las fallas en la plataforma de Colpensiones se presentan cuando faltan pocas horas para que expire la Oportunidad de Traslado prevista en la reforma pensional. FOTOS CORTESÍA E IA.

Las fallas en la plataforma de Colpensiones volvieron a encender las alarmas a pocas horas de que venza la Oportunidad de Traslado, el mecanismo excepcional creado por la reforma pensional que permite a un grupo de trabajadores cambiar nuevamente entre Colpensiones y un fondo privado o viceversa. Asofondos denunció que durante el fin de semana hubo “poca disponibilidad de la plataforma”, lo que dificultó la realización de trámites en un momento clave, pues el plazo para acogerse a este beneficio vence el 16 de julio y, una vez finalice, no habrá posibilidad de presentar nuevas solicitudes. Hay que resaltar que este martes ya funcionaba nuevamente la plataforma. Le puede gustar: Asofondos asegura que Colpensiones tendrá suspendida su atención hasta el viernes 3 de julio Los inconvenientes no son nuevos. El gremio recordó que el pasado 8 de julio reportó nuevas caídas del sistema y que previamente Colpensiones suspendió totalmente sus servicios entre el 27 de junio y el 3 de julio por un proceso de migración tecnológica. Aunque la entidad informó que la plataforma sería restablecida el 4 y 5 de julio bajo protocolos técnicos definidos, los usuarios continuaron reportando dificultades para completar sus trámites en línea.

¿Qué pasa si el afiliado no alcanzó a terminar el trámite?

Las fallas tecnológicas han generado preocupación entre quienes iniciaron el proceso, pero no lograron culminarlo antes del vencimiento del plazo. Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionales (ISP), sostuvo que el resultado dependerá del estado en el que se encontraba cada solicitud cuando se presentaron los problemas técnicos. El experto recordó que el traslado exige cumplir previamente con el proceso de doble asesoría, que consiste en recibir orientación tanto del régimen en el que actualmente está afiliado el trabajador como de aquel al que pretende trasladarse. Solo después de completar ambas asesorías el afiliado puede radicar el formulario de afiliación en el nuevo régimen. Izquierdo precisó que si la doble asesoría y la radicación del formulario quedaron realizadas antes de la falla del sistema, el traslado podrá materializarse posteriormente, aunque el proceso administrativo concluya después del 16 de julio. Sin embargo, advirtió que quienes únicamente alcanzaron a completar la doble asesoría y no radicaron la solicitud antes del vencimiento del plazo perderán la posibilidad de acogerse a este mecanismo excepcional. “Para que el traslado pueda operar tiene que estar antes del 16 de julio la doble asesoría y la radicación del formulario de afiliación en el régimen al cual se quiere trasladar. Si eso no está completo, no hay poder humano que arregle la situación”, señaló. Agregó que incluso una acción de tutela tendría pocas probabilidades de prosperar si el afiliado dejó el trámite para los últimos días. Según explicó, un juez podría considerar que los trabajadores contaron con dos años para ejercer este derecho y que la demora no puede atribuirse exclusivamente a las fallas recientes de la plataforma.

Abogados recomiendan guardar todas las pruebas

Camila Garzón Lozano, abogada experta en Derecho Laboral, Seguridad Social y UGPP de Scola Abogados, señaló que las fallas tecnológicas han afectado etapas fundamentales del proceso, como la programación de la doble asesoría, la obtención de las proyecciones pensionales y la radicación de las solicitudes de traslado. La jurista recordó que el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 otorgó un plazo de dos años para ejercer este derecho, término que expira el próximo 16 de julio de 2026. Ante las dificultades operativas, Asofondos pidió a Colpensiones adoptar medidas urgentes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al traslado. Entre tanto, Colpensiones informó que implementó planes de contingencia para atender manualmente las solicitudes mientras se normaliza el funcionamiento de la plataforma. Garzón recomendó a los afiliados iniciar el trámite de inmediato y conservar todas las evidencias del proceso, como constancias de radicación, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier otro documento que demuestre que intentaron ejercer el derecho dentro del plazo legal. Estos soportes podrían resultar determinantes si posteriormente deben acudir ante las autoridades para demostrar que la imposibilidad de finalizar el trámite obedeció a las fallas tecnológicas y no a una actuación negligente del afiliado.

¿Qué es la Oportunidad de Traslado?

La Oportunidad de Traslado es un mecanismo excepcional creado por la reforma pensional que permite a un grupo específico de trabajadores cambiar nuevamente entre Colpensiones y un fondo privado, aunque bajo la Ley 100 ya hubieran perdido esa posibilidad. La medida beneficia a cerca de un millón de personas y permanece vigente mientras la Corte Constitucional estudia la constitucionalidad de la reforma. Pueden acceder únicamente las mujeres mayores de 47 años con al menos 750 semanas cotizadas y los hombres mayores de 52 años con 900 semanas o más. En ambos casos, está dirigida a quienes están a menos de diez años de cumplir la edad de pensión y pueden trasladarse en cualquiera de las dos direcciones.

Más de 158.000 personas ya aprovecharon el mecanismo

Asofondos recordó que el plazo para radicar la solicitud vence definitivamente el 16 de julio de 2026 y que, después de esa fecha, quienes no hayan presentado formalmente el trámite perderán la posibilidad de acogerse a la Oportunidad de Traslado. Por ello, el gremio insistió en que quienes ya determinaron que el cambio de régimen les conviene no esperen hasta el último momento, especialmente por las intermitencias que continúan registrándose en la plataforma de Colpensiones. Con corte al 30 de junio de 2026, ya se habían concretado 158.382 traslados entre ambos regímenes pensionales y se habían solicitado más de 281.000 procesos de doble asesoría, requisito indispensable antes de tomar la decisión. Apenas dos semanas antes, al 15 de junio, se registraban 153.392 traslados y más de 272.000 solicitudes de doble asesoría, lo que evidencia el incremento de afiliados que aprovecharon este mecanismo en los últimos días. Entérese: Reportan nuevas fallas en Colpensiones a pocos días de vencer el plazo para cambiar de régimen pensional Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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