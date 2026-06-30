Asofondos asegura que Colpensiones tendrá suspendida su atención hasta el viernes 3 de julio

Colpensiones informó que sus sedes a nivel nacional permanecerán fuera de servicio por varios días debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y una actualización de su plataforma tecnológica.
Durante este periodo, la entidad no prestará atención presencial y también estarán indisponibles su página web, la aplicación móvil y la línea telefónica.
La interrupción del servicio fue anunciada inicialmente el pasado viernes 26 de junio y comenzó a regir desde el sábado 27 de junio. Según la entidad, las labores hacen parte de un proceso previamente planeado para fortalecer la estabilidad, seguridad y capacidad de los servicios que presta a millones de colombianos.
De acuerdo con Asofondos, Colpensiones dijo que el corte de atención se extendería hasta el próximo viernes 3 de julio.