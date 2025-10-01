Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

El mercado automotor colombiano cerró septiembre de 2025 con un fuerte dinamismo, registrando 24.862 unidades nuevas, el mayor volumen de ventas en lo que va del año y un crecimiento del 45,2 % frente a 2024. En ese escenario, las cinco marcas más vendidas fueron Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota, que en conjunto representaron el 50,7 % del total de matrículas en el país durante el mes. Le puede gustar: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará? Kia se consolidó en el primer lugar con 3.574 unidades vendidas, lo que significó un crecimiento del 14,4 % frente a septiembre de 2024. Le siguió Renault con 2.987registros yChevrolet con 2.241 unidades.

Mazda y Toyota completan el top cinco

Mazda ocupó la cuarta posición con 1.934 vehículos matriculados, mientras que Toyota se ubicó en el quinto lugar con 1.862 unidades. Más abajo en el ranking destacaron Suzuki, con 1.639 registros, y Nissan, con 1.298 unidades vendidas en el mercado colombiano. Entérese: Venta de vehículos eléctricos ha crecido más del 200% en Medellín este año Aunque la mayoría de marcas reportaron crecimientos, algunas mostraron retrocesos. Toyota presentó una caída del 27,3 % en septiembre, mientras que Ford registró una disminución del 10,3 % frente al mismo mes del año anterior.

Las marcas chinas siguen mostrando el mayor crecimiento en el mercado

El gran impulso de septiembre vino también de las marcas chinas, que mostraron un crecimiento sobresaliente en comparación con el año anterior. BYD lideró con un aumento del 226,5 %, seguida por Dongfeng (189,9 %) y Foton (149,4 %).

La marca china BYD mostró el mayor crecimiento en ventas en Colombia con 226%. FOTO GETTY.

Estos resultados confirman la rápida expansión de los fabricantes asiáticos en Colombia, especialmente en segmentos eléctricos, híbridos y comerciales, donde han ganado participación de mercado.

Un mes récord para la industria automotriz