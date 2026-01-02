x

Hija del actor Tommy Lee Jones fue encontrada muerta en hotel de California, EE. UU.

Las autoridades hicieron presencia en el hotel Fairmont de San Francisco luego de recibir un llamado de emergencia. A Victoria Kafka Jones le practicaron RCP, pero no respondió a las maniobras de reanimación y fue declarada muerta.

  Hallaron muerta en un hotel a Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones, en San Francisco, California. FOTO: Tomada de la redes sociales
    Hallaron muerta en un hotel a Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones, en San Francisco, California. FOTO: Tomada de la redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
02 de enero de 2026
bookmark

Hay conmoción en Hollywood por la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, quien fue hallada sin vida en la madrugada de este 1.º de enero en un lujoso hotel del estado de California, en Estados Unidos.

De acuerdo con información conocida por TMZ, la joven de 34 años fue encontrada por el Departamento de Bomberos de San Francisco en el hotel Fairmont de San Francisco, luego de que recibieran un llamado de emergencia alrededor de las 2:52 a. m. (hora local). En ese momento los paramédicos le practicaron RCP, pero no respondió a las maniobras de reanimación y fue declarada muerta.

Entérese: ¡Sí hay películas para ver este inicio de año en cine! Conozca la historia de La empleada, el thriller literario que abrió la cartelera

El caso pasó a manos del Departamento de Policía de San Francisco, cuyos agentes se hicieron presentes sobre las 3:14 a. m., dando inicio a las investigaciones correspondientes junto con la Oficina del Médico Forense para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Por su parte, el diario Daily Mail reveló que Victoria Jones fue localizada en el piso 14 del hotel por un huésped, quien alertó al personal al creer que se trataba de una persona inconsciente debido a los efectos del alcohol. Los empleados verificaron que no respondía y solicitaron asistencia médica.

Le puede interesar: Comienza la temporada de premios; este domingo 4 de enero son los Critics Choice: dónde verlos y nominados

Fuentes citadas por el Daily Mail señalaron que no se detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo y que los agentes no encontraron indicios de consumo de drogas en el lugar. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que se espera el informe de las autoridades en el que se determine la causa de la muerte.

¿Quién era Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones era hija del actor Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996. La pareja también tuvo un hijo, Austin Jones.

Siga leyendo: Han Kang, Salman Rushdie, Gisèle Pelicot y Roberto Saviano lanzarán libros en el primer trimestre de 2026

Victoria Jones tuvo una participación breve en la industria del entretenimiento, junto a su padre, durante su infancia y adolescencia. Su debut en el cine ocurrió en 2002 con una aparición en Hombres de negro II. Más tarde participó en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), dirigida y protagonizada por su padre.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde murió Victoria Jones?
Fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont de San Francisco, California.
¿Cuál fue la causa de la muerte de Victoria Jones?
Hasta el momento no ha sido confirmada. Las autoridades esperan el informe oficial del Médico Forense.
¿Quién era Victoria Jones?
Era hija del actor Tommy Lee Jones y tuvo participaciones menores en el cine durante su juventud.
