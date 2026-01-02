Hija del actor Tommy Lee Jones fue encontrada muerta en hotel de California, EE. UU.

Hay conmoción en Hollywood por la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, quien fue hallada sin vida en la madrugada de este 1.º de enero en un lujoso hotel del estado de California, en Estados Unidos.

De acuerdo con información conocida por TMZ, la joven de 34 años fue encontrada por el Departamento de Bomberos de San Francisco en el hotel Fairmont de San Francisco, luego de que recibieran un llamado de emergencia alrededor de las 2:52 a. m. (hora local). En ese momento los paramédicos le practicaron RCP, pero no respondió a las maniobras de reanimación y fue declarada muerta.

Entérese: ¡Sí hay películas para ver este inicio de año en cine! Conozca la historia de La empleada, el thriller literario que abrió la cartelera

El caso pasó a manos del Departamento de Policía de San Francisco, cuyos agentes se hicieron presentes sobre las 3:14 a. m., dando inicio a las investigaciones correspondientes junto con la Oficina del Médico Forense para esclarecer las causas de lo ocurrido.