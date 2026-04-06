Venta de carros de lujo creció 32,4% en el país en lo que va del 2026

El primer trimestre cerró con 73.659 vehículos nuevos matriculados, de acuerdo con el informe mensual del sector que hace la Andi y Fenalco, lo que lo consolidó como el mejor inicio de año para el sector desde 2012.

Este buen comportamiento también se ve reflejado dentro del sector de vehículos de alta gama en el mercado colombiano, ya que este segmento creció 32,4% durante el primer trimestre, comparado con el mismo periodo de 2025, al llegar a 2.208 unidades, de acuerdo con Andemos, siendo BMW, Mercedes y Cupra las marcas más vendidas.

La marca alemana BMW vendió 619 unidades en el trimestre, lo que la posiciona como líder del segmento en el mercado local con un crecimiento de 62,5%, ya que en 2025 llegaron a 381 carros nuevos vendidos.

Luego está, nuevamente, una marca alemana en el top dos, la cual es Mercedes Benz con un total de 527 matrículas nuevas, seguida por Cupra con 330 unidades, Volvo con 291 y, para completar el quinto puesto, está Audi con 228 matrículas nuevas.

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