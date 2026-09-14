Arriendos suben 50% por la escasez de vivienda en ciudades afectadas por el terremoto

Los mercados siguen padeciendo los estragos del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Solo uno de los efectos es que las familias de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, están encontrando una carestía de hasta 50% en los precios de arrendamientos. Los registros oficiales del portal de vivienda Fincaraíz muestran que las búsquedas y sesiones relacionadas con viviendas en alquiler aumentaron durante agosto en las cinco capitales más golpeadas por el movimiento telúrico. El mayor incremento se presentó en Armenia, con 43%, seguido por Quibdó, con 37%; Cali, con 36%; Manizales, con 34%; y Pereira, con 22%. El comportamiento refleja la necesidad de miles de hogares de encontrar alternativas habitacionales seguras después de la emergencia.

Arriendos suben hasta un 50% por el terremoto

El aumento de la demanda coincide con una reducción de la oferta disponible en las zonas con mayor impacto del terremoto. Cuando una vivienda queda inhabitable o presenta daños estructurales, puede salir temporalmente del mercado mientras se realizan las reparaciones. A esto se suma que los inmuebles que permanecían desocupados han sido rápidamente absorbidos por las familias que necesitan reubicarse. Consulte: ¡Atención, arrendatarios! Estos contratos de vivienda tendrán aumento en el arriendo desde agosto Esta combinación ha generado un desbalance entre una demanda extraordinariamente alta y una oferta limitada, situación que está ejerciendo presión sobre los cánones de arrendamiento. En este contexto, se han identificado casos de propietarios u oferentes que estarían aumentando los precios de los arriendos entre 30% y 50% frente a sus valores habituales, debido a la elevada necesidad de vivienda generada por la emergencia.

12.000 familias se quedaron sin vivienda en Cali

Cali concentra una parte importante de la presión sobre el mercado inmobiliario. Cerca de 12.000 familias quedaron sin vivienda después de la emergencia, lo que representa una presión extraordinaria sobre un mercado de arrendamientos que ya cuenta con una oferta limitada. Martha Valencia, CEO de Fincaraíz, aseguró que el terremoto transformó la relación entre oferta y demanda inmobiliaria en la región, particularmente en Cali. “El incremento en las búsquedas de arriendos muestra un fenómeno que desafía la capacidad actual del mercado para proveer la cantidad de unidades que se están necesitando. En el caso de Cali, estamos hablando de cerca de 12.000 familias buscando alternativas habitacionales al mismo tiempo”, afirmó. Entérese: Denuncian alzas en arriendos en zonas afectadas por el terremoto: ¿cuánto puede subir legalmente el canon? La situación también tiene una particularidad en esta ciudad: una parte importante de los hogares afectados pertenece a segmentos de ingresos medios, especialmente de los estratos 4 y 5. Esto amplió la presión sobre distintos tipos de vivienda y sobre segmentos del mercado que tradicionalmente tienen una oferta más limitada.

Subsidio de arriendo disparó los precios

Los damnificados ya comenzaron a recibir subsidios de arrendamiento como parte de las medidas de atención a la emergencia. Los apoyos pueden alcanzar $1.250.000 mensuales durante tres meses.

Cerca de 12.000 familias quedaron sin vivienda en Cali tras el terremoto y buscan alternativas habitacionales. foto cortesía

Sin embargo, Fincaraíz considera que el subsidio no es el principal factor detrás del aumento de los cánones. “El subsidio representa un alivio importante para las familias afectadas, pero no es lo que está presionando los precios. El factor determinante es la relación entre oferta y demanda: tenemos miles de familias buscando vivienda de manera simultánea y muy pocas unidades disponibles”, explicó Valencia. La principal presión, según la plataforma, está relacionada con la cantidad de hogares que buscan vivienda al mismo tiempo frente al reducido inventario disponible para alquiler. La saturación inmobiliaria en las capitales declaradas en alerta ha comenzado a trasladar parte de la demanda hacia municipios y ciudades intermedias cercanas. Palmira, Dosquebradas e Ibagué aparecen como centros urbanos con mayor capacidad y disponibilidad de arriendo formal para atender a las familias que necesitan reubicarse. Estos municipios registraron una menor afectación estructural y se han convertido en alternativas para los hogares que buscan vivienda fuera de las zonas con mayor presión.

Para Fincaraíz, esta expansión geográfica de la demanda puede contribuir a canalizar parte de la población afectada hacia mercados con mayor disponibilidad de inmuebles.

La gente ahora quiere vivir en casas

La emergencia también modificó las preferencias de quienes están buscando vivienda. Según el comportamiento registrado en la plataforma, aumentó la inclinación por casas frente a apartamentos, especialmente cuando estos últimos se encuentran en pisos altos. Este cambio estaría relacionado con la percepción de seguridad de los hogares después del terremoto. Al mismo tiempo, la búsqueda de alternativas habitacionales no se ha limitado al mercado de alquiler. La venta de últimas unidades de vivienda nueva también ha registrado un crecimiento sustancial ante la necesidad de encontrar soluciones para los hogares afectados. Esta dinámica ha sido favorecida por condiciones especiales de financiación y tasas preferenciales ofrecidas por algunas entidades financieras a personas damnificadas, lo que ha ampliado las alternativas para acceder a vivienda en el corto plazo.

¿Qué propone Fincaraíz para atender la emergencia habitacional?

Para Valencia, la prioridad del sector inmobiliario debe ser aprovechar de manera eficiente la oferta disponible en las zonas con capacidad para recibir a los hogares afectados. “La prioridad actual del sector debe ser canalizar de forma eficiente la oferta disponible, apoyándonos en la capacidad de absorción que hoy tienen municipios aledaños como Dosquebradas o Palmira”, afirmó la ejecutiva. Como parte de esta respuesta, Fincaraíz fue convocado a participar en las mesas de ayuda lideradas por la Alcaldía de Cali, en articulación con Fedelonjas y la Lonja de Cali. Desde estos espacios, la plataforma aportará su experiencia para conectar la oferta disponible con la demanda de vivienda y facilitar soluciones habitacionales para las familias afectadas. Le puede gustar: ¿Debe seguir pagando el arriendo tras el terremoto? Fedelonjas aclara qué pasa con los contratos

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