Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

Con el senador Miguel Uribe en estado crítico desde hace dos semanas, al todavía presidente Petro no se le ocurre otra idea que rodearse de criminales en la Plaza de la Alpujarra, donde durante décadas se ha concentrado el poder político y administrativo de Medellín.

Junto a Petro, en un acto ignominioso celebrado el pasado sábado, se juntó con algunos cabecillas de bandas criminales que han estado sembrando de caos, violencia y muerte el Valle de Aburrá durante años, como Juan Carlos Mesa, alias ‘Tom’; Jorge de Jesús Vallejo, alias ‘Vallejo’; Freiner Alfonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, y José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, de la banda de sicarios llamada La Oficina.

Incluso ‘Vallejo’ tomó la palabra y criticó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por supuestamente sabotear las negociaciones de paz entre el Gobierno y las bandas criminales. Viviendo de quien venía, todo un halago.

El Gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.

El Ejecutivo también realiza diálogos de este tipo con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, capital del Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.

En mayo pasado, Petro afirmó que esos diálogos han rendido sus frutos principalmente en Medellín, de la que dijo “está a punto de tener solo un dígito de tasa de homicidios”. No es eso lo que percibe la mayoría de los ciudadanos, ni en Medellín ni en el resto del país. Algo que un atentado como el cometido contra el senador Uribe deja más que claro. Cristalino.

Normal que el expresidente Uribe haya salido en tromba: Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido”. Chapó.

“Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Se habla de acuerdos para desescalar la agresión verbal conectada con la física. Pero muchos de sus actores no pasan de lucirse en los titulares de prensa”, añadió el ex mandatario.

Juntarse con criminales no suele ser buen negocio. Menos aún hacerlo en público y no afear las amenazas directas a un cargo público del Estado como es el alcalde de Medellín”.

El 7 de agosto de 2026, Petro entregará el cargo. Casi nadie tiene dudas de que dejará un país peor parado que el que recibió como consecuencia de su errática política económica, cuando no contraria a la creación de riqueza para el país, y su manga ancha con la delincuencia.

A quien le suceda le costará trabajo volver a recuperar la fortaleza del Estado tan necesaria para afrontar los problemas del país. Por eso, cuanto antes llegue el “sanador” antes curará el enfermo.