Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

Los economistas del país, desde diferentes ángulos, han analizado los pobres resultados de la economía colombiana en el 2023, donde la inversión tanto pública como privada ha brillado por su ausencia. En los años 90, se hizo célebre una frase que repetía con insistencia Fabio Echeverri Correa, por aquel entonces, presidente de la Andi: “La economía va bien, pero el país va mal”.

Sin entrar en la conversación de si el país va bien, mal o regular, un primer elemento de lo que se sigue llamando, sin mucho contenido, el gran acuerdo nacional, debería ser que a la economía le vaya bien. Por eso, ahora más que nunca, nos debemos salir de las redes sociales, de las cortinas de humo, del bla, bla, bla, y concentrarnos en reactivar la economía. Y ello requiere enormes esfuerzos en reactivar la inversión, el ahorro y la confianza. Requiere enormes esfuerzos en desarrollar nuevos emprendimientos empresariales.

Rockstart, la gran aceleradora de emprendimientos, ha compartido los quince mejores consejos para emprendedores. Son consejos simples, poderosos y prácticos. Me parece oportuno, listarlos en forma casi literal, como los ha compartido la aceleradora, porque recogen esos consejos que les habría gustado recibir a más de 360 emprendedores, que desde la distancia y ya con una importante experiencia, entienden que estos les habría ayudado para no cometer algunos errores o para acelerar el crecimiento de sus emprendimientos:

1) No evadir las conversaciones difíciles. 2) No asociarse de afán. El equipo de fundadores debe ser muy sólido o será muy difícil de manejar. 3) El tiempo es el recurso más limitado. Más que el dinero en muchos casos. Es indispensable ser muy rigurosos con el uso de este activo. 4) Siempre tener acuerdos que permitan a los socios o empleados adquirir gradualmente derechos sobre ciertas acciones o participaciones en la empresa. 5) No delegar la atención a los clientes. Sentarse con ellos, conversar y aprender de ellos. No se puede crear una buena estrategia sin entender a profundidad el mercado. 6) Experimentar y pivotear cuando sea necesario, siempre que los resultados lo determinen. Dejar el ego de “Mi idea” o “Mi Visión” de lado. 7) Contratar bien. El talento humano es clave. Hacer un proceso completo, con todas las validaciones y tomarse el tiempo de hacerlo bien. 8) Los fundadores deben ser los primeros vendedores. 9) Las rondas de inversión, los procesos de aceleración, salir mucho en prensa, recibir muchos premios, no son prueba de ir por buen camino. 10) Controlar el gasto y entender los fundamentos de la rentabilidad desde el primer momento. 11) Esto implica, obsesionarse con la medición de los ingresos, los costos y la rentabilidad por unidad de cada solución vendida. 12) Siempre ser mesurado al proyectar crecimiento y ácidos proyectando gastos. 13) Es indispensable que los fundadores disfruten con pasión lo que hacen. 14) Emprender es una decisión que debe tomarse en familia. Es un proyecto de vida. 15) Las relaciones y el acceso a las redes empresariales son indispensables y determinantes en el éxito de un emprendimiento.

Quince consejos que ojalá ayuden a muchos emprendedores a crecer rentablemente para que a la economía le vaya bien y al país también.