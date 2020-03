¿Cómo se dice?

¿Habían camas o había camas?

El verbo haber es un verdadero lío. Sí. Yo sé que les han echado en la cara un “no se dice hubieron”. Mi profesor de Ciencias Sociales del bachillerato nos gritaba “huuubo, huuubo” cuando decíamos hubieron. Y se le agradece, profe querido. Pero no es cierto del todo. Lean la siguiente idea rápido, sin mucha atención: la conjugación hubieron existe (obvio) y, además, puede ser correcta (no le presten mucha atención: les garantizo que no tendrán que usar la conjugación correcta “hubieron” nunca en sus existencias terrenales, nunca).

“Había camas” es la forma correcta, aunque las camas sean muchas. Y “ellos habían comido mucho” también es forma correcta, esta vez sí con el verbo terminado en n (o sea, en plural) porque “ellos” es pronombre plural. Fíjense pues. Esto es gramática pura, pero no nos enredemos en sus triquiñuelas y simplemente tengan en cuenta esto: si después de “había” sigue otro verbo, terminado en ido/ado, “había/habían” puede estar en plural: “Yo había comido mucho”, pero “ellos habían comido mucho” (“yo había”, “ellos habían”: una concordancia sencilla).

De lo contrario, déjenlo en singular: había animales, había ánimos, había carros (cosas, personas, animales, podríamos decir).

Lo pillé en Facebook

“El que no los hace, los ve hacer”

Y el que puso la coma aquí se descachó. “El que no los hace” no puede estar separado de “los ve hacer”. Y este es un principio hermoso y básico del español: entre sujeto y su verbo no hay coma (esto hay que verlo en contexto, pero en general así funciona).

No puedo escribir “Pedro, se fue anoche” ni “nosotros, los hombres somos malos” (sí funciona bien “nosotros, los hombres, somos malos”). Es lo mismo: “el que no los hace” es un sujeto, es quien hace o no hace algo. En este caso, ejecuta una acción: “verlos hacer”. ¿Quién los ve hacer?: “el que no los hace” (por eso es sujeto, es el quién).

Entonces, repitan conmigo: no pongo coma entre sujeto y verbo (hay excepción), no pongo coma entre sujeto y verbo... Y no importa si el sujeto es largo: “Las personas que todavía no han pagado la luz ni el agua no podrán tomar el crédito”. Aunque se ahoguen y hagan una pausa, no deben poner coma. No caigan en la tentación de ponerla después de “agua”. ¿Quiénes no podrán tomar el crédito?