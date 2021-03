El deseo de ser invisible

Danny le pregunta a Jakob si preferiría ser invisible o leer los pensamientos de los demás. Jakob, un adolescente tímido, silencioso y con el semblante de quien lucha por contener pensamientos secretos dice que prefiere la invisibilidad, no le gustaría saber qué piensan los demás de él. Pero si eres invisible, puedes saber lo que piensan de ti porque la gente habla de ti cuando no te ven, le responde Danny. Si fuera invisible me alejaría de todo el mundo, responde Jakob. Entonces no necesitarías...