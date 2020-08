Elogio de la miniserie

Existe en línea una calculadora que dice cuántos días y horas y minutos se necesitan para ver las series más populares. Nada más se necesita escribir el nombre de la serie y esta calculadora opera instantáneamente, rastrea el número de temporadas, cuenta los capítulos y traduce todo esto en unidades de tiempo. No sé cuál es la serie más larga que he visto y no quisiera averiguar cuánta porción de mi vida se me ha fugado frente a la pantalla, por lo tanto hice el experimento con series que no he visto...