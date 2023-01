La semana pasada les dejé algunas buenas nuevas del Diccionario de la lengua española. Sigamos y, de una vez, les deseo un feliz 2023, queridos lectores. Gracias por buscar estas humildes líneas de este periodista enamorado de la lengua, la gran creación de la cultura, la que nos hace humanos.

“Cuarentañero, ra. Dicho de una persona: Que tiene entre 40 y 49 años”. Esta palabra la agregaron, y se suma a cuarentón/cuarentona y a la más vieja cuadragenario(a). Estoy lejos aún de aquello, soy apenas un treintañero, un treintón modelo 88.

“Curador, ra. Persona encargada de la conservación y supervisión de bienes artísticos o culturales, especialmente para su eventual exhibición”. Le agregaron esta acepción. Y me sorprendí: no sabía yo que el DLE no incluía esta acepción referida a un uso más o menos común. Es decir, no será una palabra cotidiana, pero creo que hace mucho goza del suficiente uso (con esta acepción) como para estar en el diccionario. Se demoraron los académicos.

“Despegar. Hacer que un avión u otro artefacto volador despegue”. Los académicos le agregaron esta acepción (obviamente, este verbo reposa en el diccionario hace mucho). Dirán ustedes “pero cómo que no estaba, qué le pasa a la RAE, sacrosanta”. Calma, hay un detalle. Una cosa es El avión despegó del Olaya y otra El piloto despegó el avión en el Olaya. Agregaron la segunda, la primera ya estaba. Con la segunda hacemos un uso intransitivo del verbo, mientras en el primero es transitivo. Prometo una explicación sobre transitividad en la próxima, para no irme del tema.

“Direccionar. Indicar u orientar sobre una dirección”. Nuevo verbo en el diccionario, uno de esos que yo prefiero no usar (del mismo paquete de aperturar y recepcionar). No lo uso, pero, a la hora de la verdad, es fruto de un proceso lingüístico natural e irrefrenable (no lo para ni el... mismísimo). Y es hermoso. Toda la vida hemos dicho dirigir, con su sustantivo dirección. Pero los hablantes, voz de Dios, hace ya un rato empezaron a usar, desde este sustantivo, el verbo direccionar: dirigir-dirección-direccionar. Abrir-apertura-aperturar. No nos pongamos quisquillosos: influir-influencia-influenciar... El idioma vive.

“Favoritismo. Condición de favorito”. Una vieja y conocida para nosotros. Ahora, la palabra ya estaba: le agregaron esta acepción.

“Georreferencia. Ubicación concreta de un punto en un sistema de coordenadas geográficas”. Palabra agregada. Noten que lleva rr, no r, para que pueda sonar fuerte.

“Habemus. coloq. Tenemos. Habemus entrenador. U. también imitando la lengua latina. Habemus nicotinam. Morir habemus”. Es muy importante esto: miren que dice coloq. (coloquial). En la elección del papa Benedicto XVI, y esta es suposición mía, muchos escuchamos por primera vez habemus papam. Y luego, la escuchamos de nuevo en la elección del actual pontífice, Francisco. Entre estos dos episodios, empezamos a decir, charlando, Habemus problemas, o Habemus nuevo jefe... Charlando. Esto es hermoso: el diccionario le abrió la puerta a una expresión puramente latina, así la usemos charlando.

Preguntan los lectores

Carlos Fabián García Nieto. Cordial saludo, Juan David. En la emisión del noticiero CM&, en uno de sus titulares, escribieron: “Dólar, arriba, y petróleo, abajo”. ¿No sobran comas?

Analicemos, Carlos. Las comas ubicadas después de dólar y de petróleo están indicando una cosa que se llama elisión verbal: nos tragamos un verbo (puede ser Dólar va para arriba, por ejemplo). Si es así, son correctas; pero opcionales, ojo. A la que puso antes de y no le veo justificación. En fin, sí, pudo haberlo escrito sin comas.