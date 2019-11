La senda de un nuevo héroe

El imperio no existe. Las tropas de Stormtroopers ya no patrullan la galaxia. La hegemonía del malévolo Sheev Palpatine está pulverizada. La resistencia triunfó, ¡triunfó! Por fin, después de innumerables batallas y pérdidas. ​Algo se ha restablecido, pero no podría asegurarse si es el orden o el bien o simplemente lo que se restauró con la derrota del imperio es la libertad, el caos, la soberanía del libre albedrío. Lo anterior es lo primero que se conoce en el primer capítulo de The Mandalorian, la nueva serie del universo Star Wars emitida por la plataforma de streaming Disney+ -que en su primer día tuvo problemas serios de funcionamiento-. Los habitantes de esa dimensión de planetas rebosantes de vida, poblados por criaturas extraordinarias que nos hacen soñar con civilizaciones prósperas más allá de los confines del Sistema Solar, se han librado de un yugo, pero la atmósfera sigue inyectada de violencia y salvajismo, un mal subterráneo continúa fluyendo en las imágenes que presentan las aventuras de un cazarrecompensas implacable, inclemente, sin rostro, dueño de un pasado misterioso.

A pesar de que el capítulo final de esta saga cinematográfica se estrena en diciembre, esta nueva serie anticipa el destino de un universo que había estado sumido en una guerra perpetua. Los Jedi quizás estén extintos, por lo menos no hay rastro de ellos en el episodio inicial. En cambio, una nueva estirpe legendaria entra en escena: los mandalorianos, habitantes del planeta Mandalore que han tenido un protagonismo importante en los cómics de la saga y en las series denominadas The clone wars. Estos seres, de fisiología predominantemente humana, son guerreros virtuosos que han estado enrolados en las filas imperiales, pero también han tenido facciones pacifistas.

El protagonista de la serie, sin nombre específico, es un viajero solitario que va de planeta en planeta cazando objetivos, vivos o muertos, para cobrar recompensas y recibir insignias que lo hacen ascender en su cofradía. Por los vagos recuerdos que alcanzamos a vislumbrar, entendemos que su familia y quizás todos sus coterráneos, fueron exterminados cuando él era apenas un niño. A su modo es un pistolero como los del salvaje oeste.

Los escenarios y los enfrentamientos que se trenzan en este primer episodio recuerdan los desérticos paisajes de Almería donde Corbucci y Leone rodaron sus encantadoras películas de bandidos y hombres sin ley. Pero el territorio a conquistar no se limita a una franja de tierra, se expande a todos los confines de la galaxia y en este mundo de ficción creado por George Lucas todavía quedan muchas tramas que explorar.

La trama de esta nueva serie de nueve episodios no queda perfilada claramente en su capítulo de estreno. Sabemos que el protagonista, interpretado por Pedro Pascal, debe encontrar una presa bastante valiosa. Cuando la encuentra nos llevamos una sorpresa, pues se trata de una criatura de una especie que tiene una historia crucial en toda la saga y que, al parecer, será el santo grial en esta, por lo que cabe suponer que el cazarrecompensas será su protector y esa tarea lo llevará a experimentar las transformaciones que convierten a los héroes en leyendas vivientes.

The Mandalorian constituye la apuesta más radical de Disney+ por cultivar audiencias para su nueva plataforma. Con el universo Marvel a su disposición, toda la creatividad de Pixar y el poder de convocatoria de sus clásicas series animadas, muy pronto podría bajar del trono a Netflix, por supuesto, si logran afinar la tecnología para que la plataforma no se caiga, derrocada por la avidez de las audiencias.