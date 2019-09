Los nuevos chicos del barrio

En una conversación reciente con el escritor argentino Andrés Neuman, me contaba que había renunciado a las series. Se chupan el tiempo de la vida, decía. A qué horas se pueden ver tantos episodios de tantas producciones y al mismo tiempo pretender trabajar, escribir, leer... Por eso había renunciado a las series, aunque algunas le fascinaron tanto como la mejor de las novelas. Mencionó Six feet under, habló de The Wire y otros títulos clásicos que ahora figuran como la semilla de este bosque ramificado de estrenos, temporadas y nuevos lanzamientos. No quise hablarle a Neuman de lo que se está perdiendo, no quise tentarlo a dejar su puesto frente al teclado para revisar el aluvión de buenas series que se desató después de esos títulos precursores que él admira. Ha pasado más de un año desde que empecé esta columna, más de 53 semanas, y visto en retrospectiva, es cierto que a veces las series requieren una dedicación monacal: invertir doce horas un domingo a devorar una temporada completa, concentrarse durante varias semanas en maratones sucesivas de alguna serie vieja que habíamos ignorado, trasnochar varios días de una semana laboral para llegar al desenlace de una trama.

En el fondo es una devoción por las historias cuya recompensa es contar con una fuente que no se agota: en este momento, alguien le está poniendo el punto final al guion de un capítulo piloto que en los próximos años será un éxito arrasador, algún director está firmando un contrato para llevar las riendas de una producción prometedora, una estrella del cine está aprendiendo los parlamentos de diez episodios de una hora, algún novelista es asediado por agentes de plataformas de streaming que quieren comprar los derechos para convertir su saga en un hit internacional, una tropa de escritores en ciernes aguarda su turno para participar en un pitch tras el que esperan fama y renombre, un investigador adelanta pesquisas en viejas bibliotecas buscando en las mitologías del hombre una historia digna de ser filmada, ejércitos de extras se prueban sus vestuarios antes de poblar el escenario de un rodaje épico, actores con su curriculum bajo el brazo esperan su turno para presentar el casting de sus vidas. Un fenómeno cultural tan prolífico demanda formar el criterio para elegir bien.

Pronto, dos nuevas plataformas de streaming ofrecerán sus servicios con un abanico muy nutrido de títulos y producciones. Disney plus y Apple TV+ le saldrán al paso a plataformas como Netflix, Amazon y Hulu. Su estrategia principal está en el contenido, desfilarán entonces frente a los espectadores decenas de nuevas temporadas y uno quisiera un año con más de 365 días para disfrutar de la mayoría.

En el lanzamiento de Apple TV+ fue Steven Spielberg el encargado de presentar algunos de los títulos que se avecinan, como la resurrección de Historias asombrosas, serie antológica con tramas de misterio y espanto. En esta plataforma también podremos ver un rostro conocido, el de Jason Momoa, que protagoniza See, un relato de ciencia ficción que plantea un mundo en el que los seres humanos pierden la visión. También estrenará una comedia negra que muestra a una Emily Dickinson bella, joven y vibrante. Quizás este último título sea una profanación a la memoria de la poeta pero por lo menos hay un interés literario entre los lanzamientos.

Por otro lado, la oferta de Disney Plus llegará con series de presupuesto colosal que aprovechan el terreno que los héroes de Marvel han sembrado en el cine. Veremos al Halcón de Los Vengadores y al Soldado del Invierno en su propia serie. Personajes animados entrañables como los de Monsters Inc. volverán a hacer de las suyas en Monsters at work y la saga de La Guerra de las Galaxias seguirá ramificándose a perpetuidad en los episodios de The Mandalorian.

El presupuesto de horas para ver los próximos estrenos es elevado. Válido es pensar que las series se chupan la vida pero otra cara de la moneda es decidir que la vida es tal porque bebe y se alimenta de las historias.