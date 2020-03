Los universos de una historia

Breaking Bad es considerada una de las series más emblemáticas de los últimos años. Comparte Olimpo con otras producciones que son verdaderos hitos de la narrativa audiovisual como The Sopranos, The Wired, Six Feet Under, entre otras que definieron un rumbo que hoy sigue nutriendo este universo con tramas cada vez más espectaculares. Pero el creador de Breaking Bad le ha ofrecido a los fanáticos de la serie algo que no terminamos de agradecer, la posibilidad de que los relatos no lleguen a un punto final.

La muerte de Walter White en el capítulo final de la serie no fue un canto de cisne para el mundo fronterizo que Vince Gilligan narró a lo largo de cinco temporadas. Fue una despedida, pero a veces las despedidas son una puerta abierta en las historias y con el estreno de la serie Better Call Saul, en 2015, y el lanzamiento de la película El Camino, en 2019, el escritor demostró que atravesó esa puerta para abrir otras que saltan en el tiempo y redundan sobre las vidas de personajes que merecían existir un poco más.

El estreno de la quinta temporada de Better Call Saul confirma la condición inagotable de esta trama de narcos, criminales de cuello blanco y policías. Del extravagante abogado Saul Goodman hemos podido ver la parábola de una degradación moral: hábil, inteligente pero besado por la mala fortuna, empieza como un mediocre tinterillo de bufete y, a pesar de su ambición de convertirse en un abogado honorable, encuentra su verdadera esencia en el talento innato para improvisar mañas de zorro que burlen la justicia. Su ambición no es tanto enriquecerse a costa de los criminales que representa como de demostrar todo el tiempo que es capaz de ganarle al sistema, sin importar los medios que utilice para lograrlo.

A su alrededor se va tejiendo además la trama oscura que en algún momento verá el ascenso de Walter White: la pugna entre los Salamanca y Gustavo Fring, el malestar de Mike Ehrmantraut por estar hundiéndose en las arenas movedizas del crimen sin importar cuanto luche para huir de ellas, los dilemas a los que se enfrentan los soldados prescindibles de esa maquinaria de aniquilación que es el mundo del narco.

Viendo la fina narrativa con la que se cuenta la historia de Saul Goodman uno desearía que de cada personaje involucrado en el argumento de Breaking Bad tuviera una puerta o por lo menos una ventana a la cual uno pudiera asomarse para ver qué siguió en su historia o cuál fue su pasado.

Conocer la juventud de Mike, sus antecedentes de policía corrupto, los bautizos de fuego que debió atravesar para convertirse en un asesino implacable que parece un heredero atroz de Harry el sucio es una añoranza.

¿Sería descabellado imaginar, por ejemplo, qué fue de la vida del hijo de Walter después de la tormenta que destruyó su vida? Como un joven con dificultades de movilidad, yo lo imagino convirtiéndose en un agente de la ley que pule sus destrezas como hacker infiltrándose en las redes y dispositivos de comunicación de los maleantes, desmantelando clanes temibles, tratando de reivindicar su apellido y a la vez rindiendo homenaje a su tío Hank, cuya muerte marcó el punto de no retorno en ese descenso a los infiernos que fue la vida del llamado Heisenberg.

Como creador de la serie, Vince Gilligan todavía tiene deudas que saldar con los fanáticos. Al menos a mí me complace pensar que así es, que en los años por venir todavía tendremos más de Jesse Pinkman y los desastres que deberá enfrentar con su nueva identidad o que conoceremos la terrible historia de la familia Salamanca, que parece un estirpe de súcubos fugados del infierno. Por el momento, el universo de esta trama se sigue expandiendo sobre los hombros del buen abogado Saul.