Ortografía para la vida cotidiana

El español tiene una ortografía ya vieja y, en general, bien hecha. Es lógica, piensa en muchos detalles, es rigurosa. El español es un idioma muy limpio, que fluye. Pero para mí tiene un defecto: la homofonía. Dos palabras que suenan igualito, pero que pueden tener grafías diferentes (y significados diferentes). Claro, tenemos varios grafemas que representan varios fonemas. O en cristiano, como decía mi mamita Chila (alma bendita), dos letras que decimos igual. En América, la Z y la S suenan igual en biscocho. O bizcocho, que también es correcto. Ese bi significa dos y lo otro es coctus (cocido). Fue un pan dos veces cocido.

El mes de julio

Julio era el quinto mes del viejo calendario romano (se llama quinctilis). Si era el quinto, septiembre era el séptimo (por eso estas dos palabras son tan parecidas: septiembre-séptimo). El gran emperador Julio César impuso en Roma un nuevo calendario hace poco más de 2000 años y le cambió el nombre a este mes (por su nombre, obvio). Ese calendario de Julio César se llamó juliano y es casi igual al que usamos hoy, que se llama gregoriano (por un papa Gregorio de la Iglesia católica). El calendario gregoriano empezó a funcionar gradualmente (quiero decir, los países fueron adoptándolo) desde 1582.

Preguntan los lectores.

Luis Fernando Vanegas. ¿Es correcto utilizar reticente para indicar negación? Creo que se confunden reticente y renuente.

Tenemos que aclarar, primero, cada concepto. Reticente es aquel que actúa como con cierta desconfianza, que no dice todo lo que debería decir. Me encontré este titular: “Biden escenifica su acercamiento a una Europa reticente por la era Trump”. El redactor quiso decir que Europa no confía del todo en Estados Unidos después del gobierno de Trump. Y está bien porque reticente es, ya lo dije, desconfiado. Una Europa desconfiada. Pero si dijera algo así: “Europa fue reticente a aceptar un acercamiento”, para indicar que no aceptó, pues el redactor habría elegido una palabra imprecisa. Efectivamente, reticencia no es negación, no es “decir que no”. Puedo decir que sí con reticencia o decir que no por reticencia.

Renuente sí tiene un peso de negación: puede ser alguien que no se decide a solucionar algo. O alguien que no quiere, que se resiste a... “Europa es renuente a aceptar un acercamiento”. Es decir, no quiere o no se decide del todo. Así que sí: quizá los confundan, y en parte porque la renuencia puede ser por reticencia: no quiero hacerlo porque no confío.