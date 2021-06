Ortografía para todos

Casi todas las letras tienen su nombre y listo. Unas pocas han tenido más de uno. Por un lado, está el dúo b y v. ¿Cómo las leyeron? A ver: ¿be y uve?, ¿be y ve?, ¿de burro y de vaca? Este último apellido tiene un problema grande: también existe baca. Pero ni tanto: todos entendemos que la ve de vaca es de la vaca que da leche. La baca es esa parrilla que tienen algunos carros en el techo para llevar chécheres.

La Ortografía (2010) más reciente, la última publicada por las academias, nos sugiere usar los nombres be (obvio) y uve para evitarnos los apellidos: que chica, grande, alta, baja... Sugerencia. Los únicos nombres incorrectos del todo son be labial y ve labiodental, porque si decimos ve labiodental, entonces tendríamos que pronunciar esta casi mordiéndonos los labios, como la f (esta sí es labiodental). Mentiras, no tanto como morder los labios: solo ponemos los dientes de arriba sobre el labio inferior (digan efe). En latín, la be y la uve sí tuvieron cada una su pronunciación y así ocurre en otras lenguas que tenemos cerca.

La w, en este orden, pues sería uve doble (es la sugerencia), pero realmente doble u no causa ningún enredo. Como les conté tal vez la semana pasada (ya ni me acuerdo de lo que escribo), tenemos la ye y la i, como para evitarnos, de nuevo, los apellidos griega y latina (aunque sean ciertos). Y, pilas con este, que no tiene confusión, pero sí sufrió cambio hace 11 años: la r se llama erre y el dígrafo rr doble erre. La r se llama erre incluso en caro o Carolina, donde suena suavecito y no como metralleta. Y en ratón, donde sí suena como metralleta, con más razón.

Casi se me olvida esta: la ll. Y recuerden que no es una letra, es un dígrafo. Por eso no está en el abecedario. Se llama doble ele o elle.

Preguntan los lectores

Alejandro Escobar. Quisiera conocer la razón por la cual muchas personas, especialmente aquellas que están promocionando sus negocios, utilizan la palabra “alta” (alta cocina, alta estética, alta odontología) como dando a entender que también hay de eso mismo, pero bajo. ¿Será esnobismo?

Alejandro, puede que sea esnobista. Sí. Quiero decir: esnobistas porque a lo mejor muchos negocios ofrecen un servicio malo y le ponen ese adjetivo como para chicaniar. Finalmente, ser esnobista es chicaniar. Están en su derecho y, de todas maneras, el esnobismo puede empujar: muchos primero chicanean, pero luego tal vez terminan ofreciendo un servicio/producto que realmente merezca eso de “alta tal cosa”. No sé. En todo caso, lo de alta se ajusta porque indica excelencia. Hasta aquí puedo llegar porque ya me estoy metiendo en mares que conozco menos que el que navego todos los días (la gramática). No sé, por ejemplo, si alta cocina se oponga a cocina popular. Pero sería una imprecisión y una injusticia porque la cocina popular sí que es excelente.