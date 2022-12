David Cordero Medina. Puedes aclararnos, por favor, por qué raíz, siendo palabra aguda (acento en la última sílaba) siempre aparece con tilde, cuando no termina en n, s o vocal, como dice la norma.

Me gusta mucho esta pregunta, David. Sí, en efecto es una aguda (o sea, las que llevan acento en la última sílaba) y, en efecto también, estas llevan tilde cuando terminan en n, en s (pero con una vocal detrás, y por eso mamuts no lleva tilde, aunque es aguda: porque termina en doble consonante. Así que no podemos decir a secas, como aprendimos en la escuela, que las palabras agudas terminadas en consonante s llevan tilde) o en vocal. Entonces, raíz no debería llevar tilde.

Pero pero... A este sustantivo le aplicamos una norma que reemplaza a la norma general: es una excepción. Tenemos cinco vocales: dos cerradas (i, u) y tres abiertas (a, e, o). Bueno, realmente la abierta es la a, pero, para no enredar la explicación sin necesidad, lo dejo dicho así (tal cual lo hace también la mismísima norma ortográfica). Tenemos una vocal cerrada tónica seguida o precedida de una vocal abierta (obviamente esta última es átona, porque en español no hay palabras que tengan dos vocales seguidas ambas con acento). A ver si logro explicarlo... Una cerrada (i, u) con acento + una abierta sin acento (a, e, o). O primero esta y después la cerrada. No importa: lo que importa es que el acento lo tenga la cerrada. Esta secuencia forma un hiato. Y debe llevar tilde. Aquí no vale que sea aguda, grave o lo que quieran: lleva tilde.

Así las cosas, raíz tiene este hiato (hiato es dos vocales seguiditas que están en sílabas diferentes): ra.íz. Esta norma explica otras palabras tildadas: María, que no llevaría tilde si aplicáramos las reglas generales, pero sí la lleva porque tiene una cerrada tónica al ladito de una abierta (í + a). Río lleva tilde por la misma razón, pero rio (acento en la o) no porque, cuando el acento pasa a la abierta, aparece un diptongo, en vez del hiato: las dos vocales están en la misma sílaba.

Elkin Castrillón. “Si él es consiente que lo han de forzar a entregar la mitad de esos 7.000 dólares a Ana...”. Como extraña la palabra consiente utilizada. Respetuosamente, le pregunto si es la correcta en este caso.

No lo es, Elkin. Tenemos consciente y consiente, de conciencia/consciencia y de consentir. Así que él es consciente de que lo han de forzar. Y nota que, además, al colega le faltó la conjunción de, por cuanto él está consciente de que algo ocurrirá, no que algo ocurrirá. Yo soy consciente de algo, de que algo...

Mario Londoño. Señor Villa, buenos días. Nuevamente abuso de su paciencia con la siguiente inquietud: ¿“En caso tal de que un empleado no preste atención...” o “En caso tal que un empleado ...?”.

Mario, es un caso de queísmo. La expresión debe ser en caso de que un empleado no preste atención, será sancionado. Y, por extensión, en caso tal de que un empleado no preste atención... El queísmo es el fenómeno opuesto al más famoso y temido fenómeno llamado dequeísmo: tragarnos la conjunción de cuando es estrictamente necesaria (eso es queísmo). Dequeísmo es usar la de cuando no deba ir, como en Yo pienso de que...