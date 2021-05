Lo pillé en Facebook

“El príncipe Harry reveló en un podcast que quería retirarse de los deberes como parte de la familia real desde que tenía poco más de 20 años”.

Hay un error aquí, y no es reveló. Recuerden que rebelarse es levantarse contra la autoridad establecida, como está ocurriendo ahora, y que revelar es mostrar/decir algo que los demás no conocían (quitar el velo, pues). Pero no es eso. Es podcast, que aunque no me crean necesita tilde para que quede adaptada al español: un pódcast, dos pódcasts. Eso no quiere decir que no podamos escribirlo sin tilde, es decir, en inglés, pero entonces le ponemos cursiva por ser un anglicismo no adaptado al sistema español.

Así que, a la hora de la verdad y pensándolo, el error del redactor fue no usar cursiva. O sea, no pasó nada. Ustedes me dirán “¿pero por qué tilde?”. Porque es palabra grave y termina en más de una consonante, el mismo caso de la pareja récord/récords. Y me dirán también “¿pero por qué no usamos mejor una palabra de nuestro inmenso léxico castellano?”. Pues sí, ¿pero cuál? El idioma va cambiando con la realidad porque necesitamos palabras para nombrar sus cosas.

Un error muy común

Fíjense que esta mala escritura la he visto mucho (en serio, mucho) en los libros que edito (me gano la vida corrigiendo libros y revistas. ¡A la orden! Publicidad no pagada). “Tenemos que cambiar el status quo”, que viene siendo el orden actual de la sociedad, como funciona esta hoy, tan llena de injusticias. Pero la palabra (exactamente una locución latina) es statu quo. Obviamente, la confundimos con estatus, mas no es la misma. “Tenemos que cambiar el statu quo”, y siempre en cursiva porque no es castellana.

Preguntan los lectores

¿Cómo se pronuncia covid?

Alberto Yepes. Quisiera saber sobre la palabra covid, tan de moda en la actualidad:

¿dónde lleva el acento: en la “o” o en la “i”?

Realmente no hay ninguna razón para decir que una de las dos pronunciaciones está mal. En inglés tiene acento en la o y eso puede llevar a muchos a poner la fuerza ahí. De todas maneras, es una pronunciación natural en castellano. Y con acento en i lo mismo: es igualmente natural. Y aunque no hay una regla para ello, la Real Academia Española considera que la normal es [kovíd], aguda. O sea, la respuesta es “ambas”.

Una curiosidad: la última letra que entró al abecedario

Como ya les conté, el español tomó prestado para siempre el alfabeto latino. Y más atrás, les dije, viene de una variante griega y que también se metieron los etruscos, que fueron quienes se lo llevaron a los romanos, en fin. El alfabeto latino no tiene las mismas letras que el castellano. El castellano tiene más. Adivinen cuál fue la última. No fue la zeta, que la tiene el latín, aunque su nombre es griego. Ahí me perdonan estos enredajos de romanos y griegos, perros y gatos.

La última entró oficialmente en 1969: la W, que aquí llamamos doble u y en España uve doble. Como siempre, la necesidad tiene cara de perro. Usamos muchos préstamos que tienen W: waterpolo, wasap, sándwich, aunque aquí decimos sánduche, más españolizada. Y otras que en su idioma tienen W, pero en español no, como vagón, que la tomó prestada del inglés (wagon, como la extraordinaria banda de rock REO Speedwagon).