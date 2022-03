Preguntan los lectores

Óscar Villegas. En su primer comentario sobre “Lo pillé en Facebook”, creo que hay un error al que usted no alude: “... el niño que puso a ‘chupar rueda’ Urán...”. Creo debe decir “que puso a ‘chupar rueda’ a Urán...”. ¿Seré yo el equivocado?

Óscar, lo mismo pensé yo al principio. Pero fue Urán quien puso a chupar rueda al niño y no el niño a Urán. Este es el texto: “Ángel David Valencia, el niño que puso a ‘chupar rueda’ Urán, recibió tremenda sorpresa...”. La construcción es correcta, aunque, como ya viste, fácil para la confusión.

Lo pillé por ahí

En algún texto vi esta: “... Esto le ayudará a llegar a sus usuarios con ideas diferentes...”. Y me acordé de las tantas veces en las cuales les he hablado de este error de concordancia: “Yo le dije a ellos”, en vez de la forma correcta “Yo les dije a ellos”. Pero aquí no hay tal error. Vamos a analizarlo.

Aquí la concordancia no ocurre entre le y sus usuarios, sino entre le y un ente no mencionado, que es quien tiene usuarios. Algo así: esto le ayudará a la empresa a llegar a sus usuarios con ideas diferentes. Recuerden que tenemos complemento directo y complemento indirecto. Y aquí la concordancia ocurre entre le y empresa: esto le ayudará a la empresa.

Lo pillé en la prensa

“Dos personas les disparan a limpia vidrios”.

Aquí no sabemos si se trata de un limpiavidrios o de diez limpiavidrios. Y noten que la he escrito en una sola palabra: limpiavidrios, porque así aparece en los diccionarios (en el Diccionario de la lengua española y en el Diccionario de americanismos, por decir dos). Y, más aún, porque desde hace mucho la usamos como una sola palabra, como un sustantivo, y así como decimos sacapuntas (sacar + puntas) o salvavidas (salvar + vidas), pues decimos limpiavidrios (limpiar + vidrios).

Pero, al igual que salvavidas y sacapuntas, no ofrece información certera sobre su número ni sobre su género: limpiavidrios puede ser una persona o dos personas, puede ser un hombre o puede ser una mujer. Necesitamos un artículo que nos dé esa información: la limpiavidrios, un limpiavidrios, los limpiavidrios.

Así que no sabemos si el redactor aquí se equivocó o no, pero como usó el pronombre les, en plural, pues debe estar hablando de varios limpiavidrios. Si estaba hablando de uno solo, ese pronombre queda en singular: le - limpiavidrios.

Lo pillé en Facebook

“Portar la licencia de conducción y la licencia de propiedad (tránsito del vehículo) en físico, ya no es obligatorio en Colombia”.

Bueno, esto en redes se llama dizque coma asesina. Me refiero a la coma que usó el redactor en este texto, y no sé si sea asesina, pero sí sé que es incorrecta. Me parece un exceso eso de coma asesina. En fin. El punto es que entre sujeto y verbo (predicado) no va coma. No podemos cortar la oración con una coma. Aquí “Portar la licencia de conducción y la licencia de propiedad (tránsito del vehículo) en físico” funciona como sujeto y su verbo es ser (“ya no es...”).