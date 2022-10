Preguntan los lectores

Juan Bernardo Ospina. Juan David, por favor sácame de la duda: ¿sería USD 1.500 millones o USD 1,500 millones?

Juan, ninguna de las dos. Pero vamos despacio porque entramos en materia más delicada que la mera ortografía. La Ortografía, con mayúscula y cursiva porque me refiero a la obra de las academias, al libro que contiene la norma ortográfica, tomó las disposiciones de, entre otras entidades, la International Organization for Standardization (famosa ISO) y la menos conocida Oficina Internacional de Pesos y Medidas.

Resumo: los seres humanos difícilmente podemos intuir un número continuo de más de cuatro dígitos. No nos da para tanto: si vemos 1560, vamos a identificar el mil quinientos sesenta, pero si vemos 190998, nos toca hacer un esfuerzo más para identificar el ciento noventa mil y tantos (intuimos, más bien, una secuencia, como un código o un serial de esos que le dan a uno cuando radica un documento).

Así que, sigue el resumen, ordenamos los números de más de cuatro dígitos en grupos de tres desde la derecha. Como en unos países separamos esos grupos con punto y en otros los separan con comas, pues estos organismos, no es la RAE, sugieren que usemos un espacio fino (uno más pequeño que el que hace la barra espaciadora). Para nosotros, 12.500 es doce mil quinientos. Para otros será doce con quinientos, que aquí lo escribiríamos 12,500, pero este último es doce mil quinientos para un gringo e, incluso, para muchos latinos. Luego, la Ortografía actual, haciéndoles caso a las entidades expertas en pesos y medidas, dice que debemos escribir 12 500 (aquí usé el espacio de la barra porque no sé cómo sacar el espacio fino en mi teclado).

Ahora, pilas. Decía que entramos en materia más delicada que la mera ortografía. La verdad eso de 12 500 es muy raro y confuso. Soy editor y sé que a los autores, en general, no les gusta... A la gente no le gusta eso y muy poca acogida ha tenido (la mayoría sigue con 12.500). Y en efecto, puede ser muy confuso. Y en un texto legal (una sentencia, alguna resolución) o en uno contable esta confusión puede convertirse en una hermosa demanda, y vamos a perder platica. Así que si el texto tiene esa delicadeza, mejor usemos el punto, al menos aquí, en Colombia, según la vieja costumbre.

Dicho todo esto, el espacio es opcional en español: 120000 o 120 000. Aunque una costumbre muy sensata (la de separar), por lo que les dije arriba con respecto a nuestra dificultad para leer una cantidad superior a cuatro dígitos. Pero es incorrecto, precisamente, cuando la cantidad tiene cuatro dígitos o menos, o cuando el número no es una cantidad, sino que indica la posición de un elemento dentro de una serie. Vamos a ver: vivió hace 50 000 años (indica cantidad), pero vivió en el año 50000 a. C. (me ubica el elemento año dentro de la serie de todos los años).

Después de toda esta carreta, debes escribir USD 1500, porque solo tiene cuatro dígitos.

Lo pillé en la prensa

“¿De dientes pa’ afuera? Medellín se raja en temas ambientales”.

Esa cosita que está después de pa se llama apóstrofo, porque el apóstrofe es otra cuestión. El apóstrofo tiene básicamente dos objetivos (usos). El más común es indicar la supresión de un sonido entre dos palabras sucesivas. O sea, cuando pronunciamos dos palabras como si fueran una solita. Es pa afuera porque pronunciamos las dos, pero hacemos una apócope: nos tragamos el sonido final /ra/. Sería correcto en voy pa’l monte: no decimos para el, sino /pal/.