Ortografía para todos los días

Lo pillé en Facebook

“¿Soy una mala persona si me niego a cuidar a mi nieto sin que me paguen?. Esta es la historia”.

Pues yo no sé. A mí mi abuela me cuidó gratis. Y también está de gratis ese punto después del signo de interrogación. Después de un signo de interrogación puede ir una coma, un punto y coma, suspensivos, dos puntos, lo que quieran, pero no un punto. ¿Me voy para tu casa?, preguntó ella. ¿Qué te digo?; mejor no, mejor mañana. ¿Qué te digo?... Sí, vení (y vean que son cuatro puntos...