Ortografía para todos: que galicado y bisiesto

Un feliz 2024, queridos lectores, año bisiesto en nuestro calendario gregoriano, lo cual implica que será de 366 días. Bisiesto viene del latín bisextus, porque Roma le copió la fórmula a Egipto. Los egipcios tenían un calendario de 360 días hace ya 5000 años, para que calculemos el genio de ese pueblo, pero se dieron cuenta de que el año quizá duraba 365 días y le aumentaron cinco a su calendario. Luego pillaron que el tiempo se les seguía adelantando, y literalmente: la crecida anual del río Nilo, fundamental para su cultura, ocurría antes de lo que ellos calculaban. El pueblo egipcio tenía entre su gente extraordinarios astrónomos, los cuales recalcularon que debían agregar un día cada cuatro años, porque resulta que el año trópico (la vuelta real de la Tierra alrededor del Sol) dura 365 días con seis horas (y unos minutos con unos segundos). Esas seis horas de más las cuadraron metiendo el bisiesto cada cuatro años (6 x 4 = 24). Los romanos tomaron esta idea en tiempos de Julio César y acomodaron este día extra después de lo que para nosotros sería el 24 de febrero: lo acomodaron el sexto día antes de las calendas de marzo para ellos (la calenda era el primer día del mes). Mejor dicho, duplicaron el sexto día: dos veces sexto, bis sextus, bisextus. (En las canciones bis indica repetición; por ejemplo, repetición del coro).

Por supuesto, este calendario, el juliano (aunque realmente egipcio, alejandrino), no era perfecto, pero sí todo un milagro hace 2000 años. Y fue reformado en los años 1500 por orden del papa Gregorio XIII, lo cual explica que sea gregoriano. Fue un milagro, porque hoy los expertos siguen refinando el cálculo exacto de la vuelta del planeta.

Preguntan los lectores

Iván Cadavid. En la edición del 25/11/23 titulan: “Así es que las plantas saben de dónde viene la luz”. ¿Ese no es un que galicado que chilla en los oídos? Pienso que lo correcto es así es como las plantas...

Bueno, tengamos en cuenta, Iván, que la conjunción que ha ganado mucho uso. Mucho. Parte de ese uso excesivo es llamado galicado (pero no es nuevo, lo usaban en la Edad Media), es decir, copiado del uso francés. A los franceses les gusta muchísimo y les suena muy bello. Aunque no es un uso exclusivamente francés: aparece también en otras lenguas romances como el italiano y el portugués, incluso en inglés (una lengua germánica, no románica). El que galicado, en buen cristiano, es aquel que termina remplazando la partícula adecuada. Vamos a ver. “Así es que las plantas saben de dónde viene la luz”. Si le buscamos una pregunta a esta afirmación, esta sería ¿cómo es que las plantas saben de dónde viene la luz?, y nunca ¿qué es que las plantas...? No tendría sentido.

Entonces, y para no echarles más cháchara, la construcción más precisa sería la tuya: “Así es como las plantas saben de dónde viene la luz”. Sin embargo, la Nueva gramática de las academias no considera incorrecto el que galicado. Así que el titular es correcto, aunque yo, bien maniático, me quedo con la segunda opción, la de como.