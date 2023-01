Durante varios momentos de “Aftersun”, la película de Charlotte Wells estrenada en MUBI el viernes pasado, vemos a Calum, uno de los personajes principales, dejarse llevar por sus emociones en lo que parece ser una fiesta electrónica. Hay sudor y saltos y sonrisas dislocadas. Sólo hasta muy cerca del final de la cinta entendemos que, a diferencia del resto de la película, esta fiesta que hemos visto no es un recuerdo de Sophie, el otro personaje principal. Es más bien la metáfora visual de un reproche en el que ella, ya adulta, le reclama a su padre por decidir atravesar la puerta donde lo esperaba el paroxismo, en lugar de quedarse a construir más recuerdos. Por elegir hundirse en el mar agitado en lugar de seguir aburriéndose con ella bajo el sol, en la piscina en un hotel turco.

“Aftersun” es, entonces, la memoria de Sophie, muy cerca de la edad que su padre tenía cuando van a pasar eso días de vacaciones juntos. A través de varias de las conversaciones que presenciamos deducimos que la niña vive con su mamá y sólo ve a su papá durante esa temporada de verano, en lo que ya es un ritual por el que han pasado varias veces. Sin embargo, esta no es una ocasión cualquiera, pues Sophie se ha convertido en una adolescente que quiere relacionarse con los muchachos que juguetean alrededor en el centro turístico y que siente que tiene capacidad de tomar decisiones sin ayuda de Calum. Para mostrarnos esto, Wells toma una decisión narrativa que suma intensidad a una fotografía ya melancólica y a unas situaciones nostálgicas (porque quién no recuerda algún momento de intimidad cómplice con sus padres) que nos comprometen emocionalmente: añade a la narración del recuerdo las imágenes que Sophie y Calum graban con una pequeña cámara de video personal, con todas sus imperfecciones técnicas, pero también con toda esa sensación de verdad que aportan. En esa secuencia en que ella se empeña en grabar en contra de la voluntad de su padre se encierra la independencia que Sophie reclama y la dimensión menos literal de la película, porque cuando la Sophie adulta la vuelve a ver, parece estar buscando los signos de una tristeza que no sintió o que no pudo percibir, pero que nosotros, los espectadores, sí vemos, en un llanto desconsolado y solitario o en momentos en que a padre e hija los separa una puerta.

La intensidad emocional que percibimos en “Aftersun” sería imposible sin las interpretaciones extraordinarias de Paul Mescal y Frankie Corio, que se entregan a esta complicidad de padre joven e hija amorosa pero franca, casi con furia. Su escena de baile mientras se escucha “Under pressure” de Queen ya es una de las mejores que verán este año, pero ese diálogo que pasa rápido en que ella le dice que se besó con un niño de su edad y él le pide que cuando crezca la cuente todo, tanto las experiencias que tenga como las drogas que pruebe, es todavía mejor. Porque al final entendemos que es él quien quisiera contarle sobre esa oscuridad que a veces lo posee. Esa oscuridad que Sophie, desde el futuro, quisiera haber podido iluminar.