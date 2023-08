Diego Londoño

Estuve más de cuarenta minutos sentado en mi escritorio pensando en que historia musical presentarles esta semana. Ustedes no tienen que saberlo, pero a veces, es difícil escribir sobre música semana a semana, sobre discos, sobre conciertos o anécdotas de canciones, cuando la incertidumbre respira al oído y a veces la música ha estado en calma, paciente y deseosa por sonar.

Fue difícil, igual llegaron las palabras y los recuerdos, y por fortuna, más allá de la música también están los amigos y esos regalos musicales que aterrizan como un recordatorio para guardar en estantes de discos, en bibliotecas y en el corazón.

Y en esta ocasión quiero hablarles de Humprey Inzillo, un argentino que nació en Buenos Aires en el año 1979 pero tiene parte de su corazón en el Uruguay. Humprey debe su nombre al actor estadounidense Humprey Bogart, sus padres y sobre todo su padre era fanático de su estilo cínico y de su elengancia como premisa, siempre un cigarrillo entre sus dedos.

Humprey es heredero de una historia musical extensa, pues su papá, Carlos Inzillo, fue el creador de uno de los ciclos de jazz más recordados por los melómanos en el sur del continente, Jazzología, un espacio que guarda los mejores recuerdos para uno de los patrimonios culturales y musicales de la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Humprey, es editor de la revista Brando, licenciado en Periodismo y Comunicaciones. Escribe para el diario La Nación en Argentina y conduce el podcast La Vida Circular.

Humprey por lo general usa camisas coloridas con divertidos diseños, siempre porta sombrero y es un amante del buen asado en Kamado. Es quizá una de las personas que conozco que más sabe de jazz y que disfruta de los conciertos como un ritual para salvar su vida.

Desde que somos amigos, él activa un ritual cariñoso y generoso, el ritual de los regalos musicales para sus amigos. Cada vez que tenemos la oportunidad de vernos, acá, allá o en cualquier lado, Humprey siempre lleva consigo unas bolsas plásticas blancas con el grabado de una partitura, allí, deposita postales, discos, revistas o cualquier souvenir que pueda servir de regalo y de recuerdo para sus amigos más cercanos.

En un viaje en el que nos encontramos, me regaló un libro sobre Los Ramones en Argentina, en otro, un disco de vinilo, El León de Los Fabulosos Cadillacs, en otro, cuatro ediciones de la revista Brando, en el siguiente viaje, el libro dedicado a la Bomba del Tiempo. Y si hablamos de discos compactos, han pasado cuánta cantidad de bandas por las bolsas musicales y generosas de Inzillo.

Siempre que nos veíamos, como tradición, él me llamaba, silencioso me entregaba la bolsita y yo no paraba de sorprenderme. Sorpresas y regalos musicales que cambian la vida.

Así que este texto que nació sin quererlo, rinde además un homenaje a los amigos y al cariño que tenemos por ellos. Este es un homenaje a los regalos musicales que se vuelven tesoros para la vida.