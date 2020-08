Si nos persiguiera el fin del mundo

Ser como Five. Dominar con un movimiento de las manos el tiempo y el espacio. Dar saltos en el vacío para desaparecer y luego surgir del mismo vacío en otro punto. Ser como Five: indómito, escéptico, inmune al toque arrasante de las horas, al transcurso devastador de los días y a la sucesión desgastante de los años. Five quiso viajar en el tiempo y cuando logró el prodigio quedó atrapado durante décadas en un futuro inhóspito, desértico, donde el único signo de vida era él mismo con su soledad.

Ser...