¿Una pregunta empieza con minúscula?

Lo pillé en Facebook

“La propuesta la lanzó el alcalde Daniel Quintero, ¿sería un procedimiento legal?”.

No tiene nada mal este titular. Me sirve para responder esta duda: ¿una pregunta puede comenzar con minúscula? Ya les respondí con el ejemplo. Pero, por si acaso, sí, la respuesta es sí. Porque el signo de interrogación de apertura no nos obliga a usar mayúscula, simplemente. No es más. El único signo que siempre exige mayúscula es el punto (y puede haber un par de casos que merezcan explicación,...