¿En qué quedó la transición en Venezuela?

La hipótesis planteada recientemente por The New York Times sobre el rol de Marco Rubio en Venezuela no es una simple especulación periodística. Se trata de una tesis profundamente sustentada en la realidad fáctica que hoy rediseña la geopolítica continental. De acuerdo con la investigación, el actual secretario de Estado norteamericano no necesita pisar el palacio de Miraflores para gobernar el país caribeño; lo hace cómodamente mediante mensajes de texto y directrices financieras desde Washington.

La revelación de que Rubio actúa como un auténtico “virrey” de facto, dictando purgas internas y controlando directamente los ingresos petroleros que administra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expone una dolorosa mutación de la soberanía en la región. Sin embargo, bajo este esquema de control, una interrogante ineludible asalta tanto a la fragmentada oposición venezolana como al ciudadano de a pie que padece el día a día: ¿en qué quedó la prometida transición democrática?

La cruda realidad es que la transición democrática parece haber sido engullida por las prioridades transaccionales de la Casa Blanca. Tras la espectacular captura de Nicolás Maduro a comienzos de año por fuerzas especiales estadounidenses, el discurso oficial de Washington sugería un camino progresivo hacia elecciones libres y el restablecimiento institucional. No obstante, el plan de tres etapas de la administración de Donald Trump, recuperar la economía, estabilizar el territorio y, finalmente, democratizar, ha encallado indefinidamente en la segunda fase. El pragmatismo petrolero ha colonizado la agenda. Mientras los altos ejecutivos norteamericanos y las comercializadoras internacionales desembarcan en Caracas para asegurar el flujo de crudo, las aspiraciones de libertad del pueblo venezolano han quedado subordinadas a un tutelaje que perpetúa las viejas estructuras burocráticas del madurismo a conveniencia del Pentágono.

La gravedad de este modelo de gobernanza colonial radica en que no busca sembrar libertades públicas, sino consolidar un protectorado económico estable. Para el ciudadano común, ver que la cúpula que cogobernó con el dictador ahora rinde cuentas ante un funcionario en Washington de forma opaca, destruye cualquier rastro de esperanza en un cambio genuino. La oposición legítima asiste con impotencia a un escenario donde las decisiones políticas de su propio país se toman bajo criterios puramente geoestratégicos y energéticos de una potencia extranjera, dejando los derechos humanos y el voto popular en el rincón de las promesas olvidadas.

Esta alarmante devaluación de la justicia penal y los derechos fundamentales se ha materializado con una preocupante nitidez en los propios tribunales de Florida. En una movida que ha generado profunda indignación, la administración de Donald Trump ha solicitado formalmente a la fiscalía estadounidense que otorgue inmunidad diplomática a Delcy Rodríguez. La intervención del Departamento de Estado y de Justicia busca blindar de forma absoluta a la funcionaria frente a una demanda civil abierta en un tribunal de Miami, interpuesta por ciudadanos que denuncian haber sufrido secuestros, torturas y actos terroristas bajo las órdenes del aparato represor chavista. El argumento oficial de la Casa Blanca alega “significativas implicaciones de política exterior”, una justificación pragmática que de hecho sacrifica el clamor de justicia de las víctimas a cambio de la estabilidad del nuevo protectorado energético y del tutelaje colonial. Se diría que la impunidad es el nuevo precio que Washington está dispuesto a pagar por el control absoluto del crudo venezolano.

Pero aún queda más para alarmarse. Donald Trump y Marco Rubio han emprendido una ofensiva radical y coordinada para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). Utilizando una retórica feroz, Rubio ha calificado al tribunal de La Haya como una amenaza “intolerable” a la soberanía de los Estados Unidos, argumentando que la corte pretende someter a militares y funcionarios estadounidenses mediante el uso coercitivo del derecho internacional. La estrategia de la Casa Blanca no es meramente discursiva; contempla un asedio estructural destinado a desarmar el tribunal “ladrillo a ladrillo” mediante la revocación de visados, la imposición de sanciones financieras y una asfixiante presión diplomática sobre sus aliados estratégicos para obligarlos a romper con el Estatuto de Roma.

Este ataque directo a la arquitectura de la justicia universal guarda una coherencia siniestra con el virreinato establecido en Caracas y los salvoconductos otorgados en Florida. El mensaje enviado al mundo es devastador: el derecho internacional y los tratados multilaterales carecen de valor frente a la fuerza bruta y el interés nacional de la superpotencia.

Para nosotros como colombianos, este panorama resulta profundamente perturbador. La evaporación de la transición democrática en Venezuela perpetúa una inestabilidad fronteriza crónica, ahora bajo un formato de protectorado que no garantiza el retorno de la normalidad institucional ni frena el éxodo humanitario. Paralelamente, el debilitamiento deliberado de organismos como la CPI deja desamparadas a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en todo el planeta, destruyendo el último reducto de justicia para los pueblos que han sufrido los rigores de la tiranía o los excesos del poder bélico.

La hipótesis del The New York Times nos obliga a mirar de frente el nacimiento de un nuevo orden global, caracterizado por una preocupante ambigüedad imperial y el desprecio sistemático del multilateralismo. La democracia venezolana no fue rescatada, simplemente cambió de administrador. Mientras tanto, las instituciones encargadas de velar por la justicia internacional se enfrentan a una tormenta perfecta que amenaza con borrarlas del mapa. Lo hemos dicho en otras oportunidades: no podemos permitir que el mundo regrese a una época oscura donde la única ley vigente será la dictada por el más fuerte, sepultando las libertades bajo el peso de los intereses corporativos y el cálculo geopolítico.