¿Es inevitable la guerra total?

El fantasma de una guerra total en Oriente Medio ha dejado de ser una advertencia teórica para convertirse en una realidad devastadora. Tras nueve noches consecutivas de bombardeos incesantes entre Estados Unidos e Irán, la región se asoma a un abismo de consecuencias impredecibles. Los acontecimientos recientes confirman los pronósticos más sombríos de los analistas internacionales: el tan mencionado acuerdo de paz entre Washington y Teherán nunca pasó de ser un espejismo diplomático, un documento vacío que solo sirvió para aplazar temporalmente una hostilidad estructural insalvable. Hoy, la retórica ha dado paso de forma definitiva al fuego cruzado, desnudando la fragilidad absoluta de la estabilidad internacional.

La escalada bélica actual ha adquirido una dimensión regional alarmante que desborda las fronteras de los dos principales contendientes. En una preocupante vuelta de tuerca, el régimen iraní ha dirigido sus peores ataques hacia naciones vecinas como Kuwait y Jordania. Estos países, históricamente atrapados en las dinámicas geopolíticas del golfo Pérsico, se encuentran sufriendo los impactos directos de la ofensiva de Teherán. Las agresiones contra territorio kuwaití y jordano no solo representan una flagrante violación a la soberanía de estados que han buscado mantener equilibrios diplomáticos, sino que también amenaza con fragmentar de manera irreversible las alianzas de seguridad en todo el mundo árabe, arrastrando a nuevos actores al epicentro de las hostilidades.

En el corazón económico y estratégico de este conflicto se encuentra el estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crucial para el comercio global de petróleo. La respuesta de la administración del presidente Donald Trump ante el hostigamiento en esta vía no ha dejado espacio a las sutilezas diplomáticas. Fiel a su estilo de disuasión maximalista, Trump ha lanzado una advertencia tajante: el Pentágono destruirá “un puente o una planta eléctrica” en territorio iraní cada vez que el régimen de Teherán dispare contra un buque en la zona de Ormuz. Esta política de retaliación a infraestructuras civiles fundamentales eleva la tensión a niveles críticos, exponiendo los servicios básicos de millones de personas como blanco directo en un tablero de juego en el que nadie gana.

Paralelamente, la maquinaria económica que sostiene las operaciones militares estadounidenses empieza a demandar sumas astronómicas, anticipando un conflicto de larga duración. Pete Hegseth, secretario de Defensa, acaba de solicitar un incremento masivo de fondos tras realizar un balance de los primeros once días de ataques intensos. Hegseth cifra el costo inicial del conflicto en la impresionante suma de 37.500 millones de dólares. Este monumental gasto presupuestario no solo tensiona las finanzas públicas de la primera potencia mundial, sino que envía una señal inequívoca a la comunidad internacional: Estados Unidos se prepara logísticamente para una campaña militar prolongada de alta intensidad, descartando cualquier vía de repliegue inmediato.

Para Colombia, este escenario de preguerra total en Oriente Medio no es un acontecimiento ajeno. El impacto inmediato de un estrangulamiento del flujo comercial en el estrecho de Ormuz se traducirá en una volatilidad extrema de los precios de los combustibles y las materias primas globales. Un repunte descontrolado del petróleo afectará directamente las proyecciones fiscales de las economías emergentes, alterando los mercados financieros y encareciendo los costos de transporte de bienes básicos. La inflación global, que apenas encontraba cauces de normalización, amenaza con desatarse nuevamente, golpeando el bolsillo de los ciudadanos.

El fracaso de la diplomacia en este diferendo bilateral deja una lección dolorosa. La idea de que las sanciones económicas bastarían para contener las ambiciones del régimen iraní ha demostrado ser insuficiente. Irán, acorralado y desafiante, ha optado por una estrategia de desgaste regional atacando a los aliados tradicionales de Occidente. Por su parte, la doctrina estadounidense de recurrir al daño de infraestructura crítica parece haber cerrado los canales que quedaban para una tregua humanitaria, dinamitando puentes de comunicación fundamentales.

La comunidad internacional observa con impotencia cómo los mecanismos tradicionales de mediación se muestran incapaces de frenar una inercia destructiva que avanza día tras día. Con Kuwait y Jordania bajo el fuego, y con un presupuesto militar estadounidense que crece por miles de millones de dólares, la oportunidad para una desescalada se cierra de manera dramática. El mundo se enfrenta a las consecuencias de un conflicto donde las partes parecen haber concluido que la victoria solo es posible mediante la aniquilación de la capacidad de respuesta del adversario.

Corresponde a las potencias globales restantes ejercer una presión diplomática sin precedentes para detener esta marcha forzada hacia la catástrofe. De lo contrario, y sin animo de parecer alarmistas, las próximas semanas podrían consolidar un conflicto generalizado cuyas réplicas devastadoras se sentirán en cada rincón del planeta, desde las gasolineras de nuestras ciudades hasta los grandes centros financieros internacionales. La guerra total ya no es una hipótesis de los expertos, es una realidad que se escribe con bombardeos diarios y cifras billonarias.