Un desastre anunciado

Los expertos climáticos a nivel mundial han advertido desde hace meses que se avecina un fenómeno de El Niño muy fuerte, ante el cual se vienen preparando varios países. Pero en Colombia parece que apenas ahora nos dimos cuenta del tema. Faltando 15 días para entregar el poder, el gobierno acaba de declarar el desastre nacional y anunció el traslado de billonarios recursos y contrataciones exprés que están sembrando muchas dudas.

El presidente Petro exigió acelerar las importaciones de gas y trasladar cuatro billones de pesos adicionales a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, una entidad de no muy grata recordación por los escándalos de corrupción que llevaron a desviar cerca de dos mil millones de pesos para favorecer a políticos amigos del gobierno y dejaron sin agua a los habitantes de La Guajira.

Ahora, tomando medidas a la carrera que han despertado muchas inquietudes por la posible desviación de recursos, nuevamente se destinan millonarias partidas a esta entidad con el objeto, según el gobierno, de proteger el agua y comprar paneles solares a familias de bajos recursos. Esta última decisión ha causado controversia porque ni en 15 días se alcanzan a comprar paneles ni estos son una solución para los problemas que traerá El Niño. En lugar de hacer semejante gasto, se podrían pagar las millonarias deudas del sector, una medida más oportuna y eficaz en la actual coyuntura.

Afrontar este fenómeno climático y un posible racionamiento es uno de los mayores retos que enfrentará la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien, afortunadamente es una experta en el sector y no llega a improvisar.

Arboleda ha desarrollado su dilatada carrera profesional de más de 30 años de experiencia en ISA, la mayor empresa de transmisión de energía del país. Durante una década fue gerente de XM, filial de ISA, entidad encargada de administrar el mercado mayorista de energía del país y coordinar la buena marcha del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Es ingeniera electricista y su currículum incluye una maestría en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica, estudios en Control y Operación de Sistemas de Potencia en Suecia y estudios de Alta Gerencia.

Con su nombramiento se envía un mensaje contundente de confianza al sector energético, uno de los más castigados en el gobierno del cambio. Durante la era Petro, esta área tuvo que aguantar el aumento de impuestos, la parálisis en la exploración de petróleo, gas y carbón, la estigmatización a las empresas productoras, los riesgos inminentes de un racionamiento de energía por el fenómeno de El Niño, los graves problemas de la empresa Air-e y el nombramiento de ministros que no estaban preparados para manejar un sector eminentemente técnico y de altas complejidades.

La principal y más urgente tarea de María Nohemí es evitar un racionamiento energético. No será nada fácil porque, como en una tormenta perfecta, hay muchos factores que están estresando el sistema energético. La demanda está en alza y se prevé un déficit de energía en 2027, hay menor oferta de gas y las millonarias deudas del sector no paran de crecer, superando ya los 9 billones de pesos. A lo anterior se suman varios problemas de liquidez de la empresa Air-e que suministra energía a tres departamentos de la costa Caribe. El gobierno Petro recibió Air-e con una deuda de 500.000 millones de pesos, pero tras intervenirla ha alcanzado los 2,5 billones y al final del año terminará en 3 billones.

La nueva ministra tendrá que darle un viraje a uno de los sectores más afectados por las decisiones del presidente Petro, quien consideró que el petróleo, el gas y el carbón son peores que la cocaína, y decidió acabarlos frenando la exploración y la producción mientras aumentaba las importaciones, que en gas llegan al 30%. La caída de estos sectores en los últimos cuatro años fue brutal. Las exportaciones de carbón pasaron de 12.288 millones de dólares en 2022 a 4.901 millones de dólares en 2025, es decir, una tercera parte menos, mientras que las ventas externas de petróleo y gas pasaron de 18.724 millones de dólares a 12.481 millones en igual periodo, un desplome del 33%.

A este panorama se suman las parálisis en muchos proyectos de transmisión de energía eléctrica, la ausencia de proyectos eólicos para reforzar el sistema, el freno a la inversión en los proyectos mineros, los cambios en las reglas de juego y el desmantelamiento de técnicos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Abelardo De la Espriella tuvo el buen tino de nombrar a una experta en el sector que no llega a improvisar sino a ponerse las botas y el casco para afrontar este vendaval. Los organismos de control, por su parte, deberán estar atentos a las movidas millonarias de Petro para atender una emergencia climática que estaba cantada desde hace meses.