La inestabilidad británica y el reto de Burnham

La llegada de Andy Burnham al número 10 de Downing Street consagra una preocupante anomalía institucional en una de las democracias más antiguas del planeta. El exalcalde de Mánchester se ha convertido en el séptimo primer ministro del Reino Unido en apenas una década, una cifra que desdice la tradicional solidez parlamentaria británica y que asimila su dinámica de poder a la volatilidad de los regímenes más accidentados. Tras la renuncia de Keir Starmer, cercado por crisis internas, el laborismo vuelve a barajar sus cartas en un intento desesperado por contener el desangre político que comenzó en 2016 con el referéndum del Brexit.

Desde aquella fractura histórica, la jefatura del Gobierno británico se transformó en una puerta giratoria. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y el propio Starmer sucumbieron, cada uno a su turno, ante la incapacidad de consolidar mayorías estables o de capitanear las monumentales tensiones de su propio partido. Esta fragmentación no es un tema secundario ni puramente insular: refleja cómo el sectarismo y la pérdida de rumbo estratégico erosionan la gobernabilidad de las potencias globales. El Reino Unido, atrapado en un laberinto de pugnas de liderazgo, parece haber olvidado el valor de la continuidad institucional.

El nuevo líder laborista no es un improvisado en las ligas del poder. Burnham, conocido popularmente como el “Rey del Norte”, arrastra un extenso recorrido que incluye ministerios clave bajo el mandato de Gordon Brown y una destacada gestión de nueve años como alcalde metropolitano de Gran Mánchester. Su reciente retorno al Parlamento británico en junio y su meteórico ascenso a la jefatura del partido lo sitúan en la primera línea de Westminster con un perfil de fuerte arraigo regional y un marcado acento en la justicia social.

Sin embargo, el panorama que recibe el nuevo jefe de Gobierno dista de ser idílico, al contrario, asume una herencia envenenada. Burnham hereda una economía con un crecimiento anémico, profundas asimetrías regionales y un tejido social resentido por el persistente aumento en el costo de la vida. Consciente de que el margen de espera de la ciudadanía está agotado, su bautizado “Gobierno del costo de vida” ha decretado un agresivo plan de choque. Entre las medidas de urgencia destacan la eliminación del IVA a la electricidad doméstica, un tope de 2,66 dólares a las tarifas de bús en Inglaterra y una inyección de más de 450 millones de dólares para combatir la indigencia. Un paquete financiado mediante la drástica cancelación del polémico programa de identidad digital de la administración anterior.

Más que una solución permanente, se trata de un analgésico fiscal. Si bien la rebaja tributaria energética da un respiro en vísperas del invierno, basar la sostenibilidad de un auxilio de más de 1.3 millones de dólares en piruetas contables —como el dinero ahorrado de un proyecto cancelado— enciende las alarmas de los analistas. Reducir impuestos alivia el bolsillo hoy, pero los planes de choque urgentes suelen ser insuficientes si no se acompañan de reformas estructurales profundas que ataquen las raíces del estancamiento productivo, la inflación subyacente de los alimentos y los monopolios energéticos.

El reto de Burnham trasciende la gestión económica. Su verdadera prueba de fuego radicará en actuar como un auténtico “disipador de tensión” para una política doméstica crónicamente intoxicada. En su discurso inaugural, el mandatario apeló a la necesidad de recuperar la estabilidad y de elevar el nivel del debate público. No obstante, el coro de detractores ya se hace sentir: sectores de la oposición radical exigen elecciones generales anticipadas arguyendo que el nuevo dignatario carece de un mandato popular directo, un reclamo que tensiona aún más las costuras del diseño constitucional Westminster.

La crisis de liderazgo británica deja una lección contundente: las instituciones democráticas son tan fuertes como la disciplina de los partidos que las integran. Cuando las colectividades políticas priorizan las purgas internas y el cortoplacismo electoral sobre el interés nacional, la legitimidad del Estado se resiente y la confianza ciudadana se evapora.

Reino Unido necesita con urgencia frenar la vorágine de Downing Street. El éxito de Andy Burnham no se medirá únicamente por la efectividad de sus subsidios temporales o por la contención inflacionaria en el corto plazo, sino por su capacidad de romper el ciclo de canibalismo político que ha desgastado a sus antecesores. Solo si logra devolverle la previsibilidad y la madurez a la conducción del Estado, el país podrá superar la borrasca de una década perdida en disputas de facciones y concentrarse en los severos desafíos del siglo XXI.