El presidente Gustavo Petro está a punto de pasar a la historia no propiamente como él habría querido – el líder de izquierda que transformó el país –, por el contrario, corre el riesgo de ser tristemente recordado por haberle dado la estocada a un sistema de salud que ha sido reconocido por mejorar la vida, en los últimos 30 años, a millones de colombianos.

A diferencia de antes, cuando solo eran bien atendidos quienes tenían cómo pagar por la salud, ahora con el sistema de EPS y de régimen subsidiado los más pobres pueden contar con la misma buena atención. Petro no parece haber entendido la dimensión de su terquedad. Ni la gravedad de la destrucción que puede estar alentando. Cuando el poder y la ideología se suben a la cabeza, sin duda, la capacidad de razonar se nubla.

Ni las encuestas ni mucho menos los resultados de las urnas logran hacerlo entrar en razón. Contaba un alto funcionario del Estado que, a pesar de la estruendosa derrota que sufrieron este 29 de octubre en Bogotá, tienen la instrucción de seguir destinando tiempo y recursos al embeleco de Petro del cambio del metro.

En cuanto a la salud, no hay que ir muy lejos ni dar interminables debates: con solo ver el desempeño de la salud pública en Bogotá cuando Petro fue alcalde nos podemos dar cuenta del tamaño de la tragedia que se nos avecina. Petro recibió una EPS pública, Capital Salud, con pérdidas anuales de 12.000 millones de pesos y en solo el primer año de su alcaldía las pérdidas aumentaron a 350.000 millones y luego se duplicaron. Lo de quebrar sistemas de salud no es nuevo.

En la Bogotá de Petro, se veían filas de enfermos desde las 4 de la mañana esperando un turno para pedir una cita, en los hospitales públicos la gente se retorcía del dolor en los pasillos, no fue capaz de avanzar en sus cuatro años en la reconstrucción de unas urgencias en el estratégico hospital de Kennedy y pacientes en las peores condiciones tenían que permanecer por horas sosteniendo un paraguas bajo la lluvia que se colaba en el lugar.

Petro fracasó en muchos frentes como alcalde de Bogotá, pero sin duda el de la salud fue uno de los más preocupantes. Y lamentablemente pareciera que lo mismo se va a replicar en el país. La reforma a la salud, cuyo debate comenzó de nuevo el martes en medio de fuertes polémicas y cruces de palabras, es apenas uno de los frentes por los que la salud empieza a hacer agua.

El miércoles, cuando debían seguir debatiendo la reforma, se frenó en seco por un asunto de forma: el día anterior no anunciaron el proyecto y sin ese requisito no se puede hacer el debate. Detalle menor pero que demuestra la incompetencia con la que la bancada de gobierno maneja el tema. Uno más de las decenas de vicios de forma que ya tiene a cuestas esta reforma y por los cuales es altamente probable que no pase el examen de la Corte Constitucional.

¿Por qué Petro no retira la reforma sabiendo que está condenada a caerse en la Corte?

El solo hecho de que la reforma se esté debatiendo ya produce un impacto devastador en la salud. El componente de aseguramiento del sistema funciona con base en la confianza y en la certidumbre. Que los actores crean que el sistema puede caerse por una reforma del Congreso hace que, por ejemplo, no den más plazos para pagar lo que se debe. Como ocurrió con el proveedor Cruz Verde y las deudas de Colsanitas.

No sería extraño que el propósito de Petro sea mantener la reforma con el único interés de que se caiga luego en la Corte, de esa manera mataría dos pájaros de un solo tiro: no solo acaba con el sistema que él no soporta sino que puede culpar a lo que él llama oligarquía de no dejarle pasar sus reformas sociales.

Lo cierto es que mientras el sistema de salud se hunde como el Titanic, si el gobierno quisiera salvarlo está dando la pelea equivocada. El problema tiene que ver con que los recursos que se están destinando no son suficientes para atender las mayores demandas de los pacientes. Las EPS dicen que por cada $100 que reciben han tenido que pagar $102 en atenciones de salud.

El problema viene creciendo como bola de nieve desde antes. Con una resolución de 2021 se aumentó del 65% al 90% la cantidad de medicamentos y del 60% al 88% el número de procedimientos que las EPS tienen la obligación de brindarles a sus afiliados. Pero, el gobierno no aumentó en la misma proporción los giros a las EPS, por lo cual el dinero no les alcanza.

De manera que no es con una reforma a la ley en el Congreso con la que se va a solucionar la crisis, sino haciendo sumas, restas y divisiones con una calculadora. En este momento, la salud de los colombianos necesita más matemáticas que gramática. Y si Petro no resuelve el problema financiero del sistema, no tendrá salud ninguna que llevar a los más remotos territorios del país que es su propósito. Y lo peor, es que si deja seguir avanzando el problema, ya pronto tampoco les llegará atención en salud a quienes hasta hoy la han tenido en las ciudades y otros territorios. Al menos, tal y como la vienen disfrutando hasta ahora.