Más crecimiento, más vías: las obras que vienen para el Oriente cercano

En los últimos años, el Oriente cercano se ha consolidado como polo de crecimiento inmobiliario. El aumento de la población, que se incrementó cerca de un 21 % en las últimas dos décadas, la expansión urbana y el dinamismo empresarial han intensificado la presión sobre su red vial que, en muchos casos, no ha evolucionado al mismo ritmo del territorio.

De acuerdo con La Lonja, gremio inmobiliario, la subregión del Oriente concentró el 17,4% de los inmuebles comercializados en Antioquia en 2025, y solo en el primer trimestre de este año se comercializaron 955 viviendas nuevas y lotes urbanizados. Uno de los factores que ha marcado este crecimiento, es la evolución del Aeropuerto Internacional José María Córdova y su influencia en la dinámica económica regional.

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En este contexto, nuevas obras de infraestructura buscan responder a los retos actuales de movilidad y proyectar el desarrollo sostenible de la región.

Este año, la Gobernación de Antioquia anunció la inversión de 373 mil millones de pesos en algunas de esas obras estratégicas en puntos clave del altiplano (ver infográfico abajo).