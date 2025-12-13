x

Paola Moya: arquitectura sostenible, auténtica y con propósito social

Después de 27 años en el extranjero regresa a Colombia la reconocida arquitecta con una nueva propuesta para Medellín.

  Paola Moya, CEO fundadora de Moya Design Partners. FOTO Cortesía
    Paola Moya, CEO fundadora de Moya Design Partners. FOTO Cortesía
  • Render de la propuesta de Calya en Medellín. Foto: cortesía.
    Render de la propuesta de Calya en Medellín. Foto: cortesía.
Salomé Arroyave Bedoya
Salomé Arroyave Bedoya
hace 4 horas
bookmark

A los 18 años, Paola Moya migró a Miami para empezar de cero. Hoy, casi tres décadas después, es una de las arquitectas latinas más influyentes en Estados Unidos y CEO fundadora de Moya Design Partners: una firma con más de 80 desarrollos arquitectónicos con proyectos como la renovación del Teatro Howard y el centro estudiantil de la Universidad del Distrito de Columbia. Paola ha obtenido reconocimientos como Power 100 Playmaker, 40 Under 40 y Minority Business Leader of the Year.

Hoy regresa a Colombia con Calya, una propuesta que iniciará en Medellín y se expandirá a Pereira y Bogotá. En esta conversación explica cómo el propósito social, la sostenibilidad y el diseño consciente han guiado la forma en que entiende la arquitectura.

¿Cuándo comenzaste a trabajar con la arquitectura con propósito social?

“Para mí era importante no solo ejercer mi profesión sino pensar en cómo podía ayudar a las personas con ella. Cuando comencé mi maestría la idea de mi tesis era concentrarme en las personas que no tenían hogar, entonces vi un artículo que hablaba sobre los migrantes en Cartagena y comencé a buscar cómo encontrar una solución desde el diseño para estas personas; lo primero era la vivienda, lo más fundamental.

Fue tan exitosa la tesis que me invitaron a presentarla en la Escuela de Arquitectura del MIT (reconocida y pionera en modernismo). De ahí nace ese principio social que continué durante toda mi carrera”.

¿Cómo son esos espacios diseñados con propósito social?

“Se concibe que las personas que no tienen dinero no pueden pagar un diseño o deben tener menos, pero yo creo que cuando los diseñadores tenemos menos recursos con qué trabajar somos más creativos. El proyecto de la tesis creaba no solo una vivienda sino un ecosistema de jardines, oficinas y lugares para mejorar la calidad de vida. Lo que buscábamos era asociar al gobierno con esos proyectos y poder darle el 30 % o 40 % de esas viviendas a personas de bajos recursos con un acuerdo de pago acorde a los mismos”.

¿Eso cómo mejoraba la calidad de vida de las personas?

En lugar de aislar a las personas de diferentes recursos económicos, las mezclas. Esto permite muchas cosas: que ya no tengan que viajar dos o tres horas para ir a su lugar de trabajo, los niños pueden aprender de su entorno, se abren oportunidades educativas en centros cercanos... Muchos modelos se manejan así en Estados Unidos”.

“Quería que este primer proyecto en Colombia fuera mi forma de agradecer y aportar a un país que inspira, que crea y que se reinventa. Es una invitación a ver el diseño colombiano con ojos globales”. Paola Moya, CEO de Moya Desing Partners.

Colombia es un contexto muy distinto, ¿cómo cambia la propuesta acá?

“Cualquier ciudad es distinta: Medellín, Bogotá o Cartagena. Nosotros tenemos un proceso que se llama ‘Laboratorio de diseño’, similar a mi tesis. En las primeras sesiones lo único que hacemos es investigación. Miramos qué ha pasado culturalmente, la geografía, cómo cambian las sociedades, la economía, todo. Esos son los ingredientes para saber si a las personas les gusta por ejemplo tener balcón, ventilación profunda, cómo socializan... Primero es entender el contexto y luego miramos cómo hacer una alianza con el gobierno o institución pública, que es fundamental”.

Decías que en el diseño mientras menos son los recursos más es la creatividad, ¿qué proyecto así destacas?

“El Day Services Center, un centro para personas sin hogar, un lugar que abre de 9 a.m. a 5 p.m. para que las personas puedan almorzar, darse una ducha, arreglarse las uñas, cortarse el cabello, lavar su ropa y otros servicios esenciales. Cuando abrimos las puertas pensábamos tener 80 personas al día y ya ha superado las 200. Quienes entran dicen: ‘Esto no parece un centro para nosotros’, porque tratamos de adaptarlo. Pusimos luz cálida para simular la luz de día, plantas artificiales para evitar costos de riego, murales que dieran aliento a las personas, sillas retráctiles y fáciles de limpiar, en fin, hicimos un diseño práctico. ¿Y qué teníamos al comienzo? Un sótano sin luz”.

Tus propuestas se destacan por tener un diseño consciente y un componente de sostenibilidad. Cuéntanos de eso.

Nuestros diseños son intencionales. Con el teatro Howard, por ejemplo, es lindo ver cómo el diseño dirige la experiencia para que te sientas bien, segura y sea un espacio con sostenibilidad. Integramos mucho el diseño con biofilia, las plantas dentro de los espacios o lo muros verdes. Muchos de nuestros proyectos tienen certificación Leed (sistema de reconocimientos más usado para validar edificios sostenibles) en la categoría de Net Zero Energy, es decir que toda la energía que se necesita se genera desde el mismo edificio con la utilización de paneles solares, energía térmica y otros sistemas”.

¿Cuáles son esos principios que como arquitecta mantienes siempre en tus proyectos?

“Lo primero para nosotros es la sostenibilidad: la naturaleza y el espacio interior. En Medellín las personas están acostumbradas a vivir entre las plantas, pero muchos países no lo tienen y eso es lo que nosotros queremos inyectar. También el tema de la comodidad: que haya buena luz, buen sonido y sea un espacio seguro y adaptado a quien lo frecuenta, sean personas con discapacidad o adultos mayores”.

Render de la propuesta de Calya en Medellín. Foto: cortesía.
Render de la propuesta de Calya en Medellín. Foto: cortesía.

Migraste a tus 18 años y hoy vuelves a Colombia con una propuesta nueva: Calya. ¿Cómo vas a imprimir tu sello acá?

“Sí, es una responsabilidad muy grande porque llevo 27 años fuera de Colombia y ahora vuelvo con toda esta experiencia, la disciplina americana y la sensibilidad colombiana. Soy una mujer latina con una firma de arquitectura y eso ya es raro. Pero creo que lo más importante en el diseño es ser auténtico, cuando tu viajas quieres conocer la cultura y ahí está la autenticidad, pero también es un espacio muy tranquilo, queremos que se sienta como una extensión de tu hogar y que sea un entorno muy saludable”.

Calya: el próximo hotel boutique de Provenza

Calya es una colección arquitectónica proyectada en Medellín, Pereira y Bogotá. Su construcción comenzó en la capital antioqueña y será una estancia de lujo y diseño boutique en Provenza, con 1.184 m² distribuidos en seis niveles, seis suites, áreas sociales y terrazas con jardines verticales. Su propuesta está inspirada en la ciudad de Medellín y resalta su identidad desde la fachada, que se asemeja a la forma de la orquídea, hasta sus ornamentos elaborados con técnicas artesanales locales.

Club intelecto
Utilidad para la vida