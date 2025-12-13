Xabi Alonso parece estar resignado con su posible salida del Real Madrid; duelo contra el Alavés será determinante

Las declaraciones de Xabi Alonso previo al duelo contra el Alavés, previsto para este domingo, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, suenan como la dolorosa premonición del entrenador español de lo que sería su posible salida del banco blanco. Alonso quien llegó en mayo de 2025, ha vivido semanas difíciles, ya que además de no alcanzar los resultados esperados, perdió el liderato de LaLiga y su ‘pelea’ con Vinicius Jr. parece, terminó rompiendo el camerino y la estabilidad del español en su cargo.

Mientras que algunos periodistas europeos se lanzan a decir que la salida de Alonso está a hora de oficializarse, el entrenador en rueda de prensa previa al duelo contra Alavés dijo que “nada lo sorprende y está preparado pues cualquier cosa puede pasar”. “Llevo muchos años en el fútbol. No me sorprende nada de lo que puede suceder. Son cosas normales, cosas que han sucedido, cosas que pasarán en el futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo y de lo que representamos”, declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque ante el Alavés en Mendizorroza. Alonso, que lleva dos partidos ganados en los últimos ocho, afirmó que “a partir de ahí, toca trabajar para revertir la situación”. “Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana (domingo) tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente”, prosiguió.

Alonso desmiente camerino roto o problemas con el grupo

También subrayó que la relación con los directivos del Real Madrid sigue siendo buena. “Desde el inicio hemos tenido una comunicación constante con el presidente... Estamos todos juntos desde la confianza, el respeto, el cariño y la responsabilidad en el objetivo común. Siempre es buena la comunicación”, afirmó. Incluso, aclaró que todo está bien en el seno de la plantilla pese a los capítulos controvertidos con Vinicius por no ser titular o ser sustituido y los deseos de Fede Valverde de jugar como centrocampista. “En el vestuario tenemos comunicación todos los días, trabajamos juntos en momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora estamos pasando dificultades y que podemos crecer si superamos estos momentos difíciles”, recalcó.

Optimista con revertir el mal momento en los resultados