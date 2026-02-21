x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Urbanización inteligente: cómo se está planificando la ciudad hoy

Esta tendencia redefine cómo crecen las ciudades y cómo se conectan sus sistemas, con impactos directos en el mercado inmobiliario y en la vida cotidiana de sus habitantes.

  • 1. Curitiba, Brasil - 2. Barcelona, España - 3. Singapur FOTO: Depositphotos4. Ciudad del Río, Medellín FOTO: archivo El Colombiano 5. Smart City Expo World Congress. FOTO: barranquilla.gov.co

    1. Curitiba, Brasil - 2. Barcelona, España - 3. Singapur FOTO: Depositphotos

    4. Ciudad del Río, Medellín FOTO: archivo El Colombiano

    5. Smart City Expo World Congress. FOTO: barranquilla.gov.co

Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 42 minutos
bookmark

Cada mañana, millones de personas se enfrentan a la pregunta de cómo moverse por la ciudad de forma eficiente, segura y sostenible. El trayecto al trabajo, al estudio o a los servicios básicos evidencia los desafíos urbanos contemporáneos. En un contexto en el que las ciudades siguen creciendo y concentrando población, la manera como se planifican los territorios toma relevancia.

Según proyecciones de Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive hoy en áreas urbanas y se estima que para 2050 cerca del 68% habitará en ciudades. Esto supone que alrededor de 2.500 millones de nuevos habitantes se incorporarán a entornos urbanos en las próximas décadas.

En este escenario, surge el concepto de urbanización inteligente, entendido no solo como la incorporación de tecnología, sino como una forma de articular movilidad, infraestructura, sistemas de información y calidad de vida para responder a la presión que el aumento de la población urbana ejerce sobre las ciudades.

Le puede interesar: Arquitectura habitacional en Medellín: ¿cómo llegamos a esto?

Movilidad como eje estructurante

Para Eduardo Loaiza, gerente regional de Camacol Antioquia, el concepto va incluso más allá de la noción de smart cities, usualmente asociada a la gestión urbana apoyada en tecnologías de la información. Desde la perspectiva del sector constructor, uno de los elementos centrales de una urbanización inteligente es la localización de los desarrollos urbanos. “Es más inteligente densificar y renovar las zonas planas y bien servidas de la ciudad que expandirse hacia las laderas, donde los costos de infraestructura, movilidad y drenaje urbano son mucho mayores”, afirma.

Experiencias como Curitiba, en Brasil, suelen citarse como referencia de esta visión. Desde la década de 1970, su sistema de transporte BRT se articuló con el uso del suelo y la densificación a lo largo de corredores de movilidad, demostrando que el transporte puede convertirse en un eje estructurante del crecimiento urbano.

Para Carlos Puerta, arquitecto y codirector de AEU Arquitectos, en Medellín, “el metro, los metrocables y otros sistemas permitieron conectar zonas que antes estaban aisladas y articular transporte con espacio público y equipamientos. Decisiones claves en cualquier discusión sobre urbanización inteligente”.

Casos como el de Barcelona refuerzan esta visión. Dicha ciudad ha avanzado con el modelo de supermanzanas, una estrategia que reorganiza la movilidad para reducir el tráfico vehicular, priorizar al peatón y recuperar el espacio público, apoyándose en el uso de datos urbanos para gestionar servicios y energía con una mirada de bienestar.

En esa línea, Camacol enfatiza en el reto de priorizar mayores densidades alrededor de los corredores de transporte masivo actuales y futuros de nuestra región, para evitar sistemas de transporte sin vivienda o viviendas desconectadas de estos.

Tecnología, datos e información

Otro factor clave en la planeación es el uso de información confiable. “Hoy se cuenta con datos más precisos para entender cómo se mueve la ciudad y cómo se usan sus infraestructuras. Eso abre oportunidades para planear mejor, siempre y cuando la tecnología esté al servicio de una estrategia urbana y no al revés”, advierte Puerta.

La inteligencia artificial ya juega un papel relevante en el análisis de grandes volúmenes de datos, la simulación de escenarios y la optimización de procesos urbanos, especialmente en movilidad, servicios públicos y gestión del suelo.

Singapur es uno de los ejemplos más consolidados de esta aproximación. La ciudad-Estado ha integrado información sobre vivienda, movilidad, servicios públicos y consumo energético en plataformas de gestión urbana que optimizan infraestructuras y anticipan necesidades.

Para Eduardo Loaiza, los procesos de renovación urbana son uno de los modelos más claros de urbanización inteligente, en la medida en que permiten optimizar el suelo, aprovechar inversiones existentes y reducir desplazamientos cotidianos. En Medellín, sectores como Ciudad del Río evidencian cómo se pueden transformar antiguos enclaves industriales en entornos urbanos activos y conectados. Sin embargo, como advierte Puerta, “la urbanización inteligente implica pensar la ciudad más allá de proyectos puntuales y entenderla como un sistema que debe funcionar de manera equilibrada”.

Bogotá ha avanzado en proyectos de renovación y en políticas que buscan integrar transporte masivo, vivienda y servicios, una apuesta reconocida con la designación como sede del Día Mundial de las Ciudades 2025 por ONU-Hábitat, bajo el lema “Ciudades inteligentes, centradas en las personas”.

Barranquilla, por su parte, ha venido posicionándose como un referente emergente a partir de una estrategia que combina renovación urbana, sostenibilidad y uso de tecnología. La ciudad ha presentado su modelo de desarrollo en escenarios como el Smart City Expo World Congress.

A escala internacional, experiencias como el distrito 22@ en Barcelona muestran cómo la reconversión de áreas productivas, apoyada en innovación, datos urbanos y planificación, dinamiza la economía urbana y fortalece la cohesión social.

Más que una meta alcanzada, la urbanización inteligente es una tendencia en desarrollo que plantea preguntas sobre cómo se planifican las ciudades y cómo se articulan movilidad, tecnología y territorio. En ciudades como Medellín, el reto está en consolidar procesos de planeación que aprovechen las herramientas disponibles y respondan a las condiciones locales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida urbana.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida