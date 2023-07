Hablo con un relacionista, con un hombre que desde hace quince años trabaja con reguetoneros y que conoció los inicios de Reykon y de Maluma. Digamos: no conoció, estuvo ahí. Dice: “Sí hay prostitución de 60 millones de pesos y es un ambiente muy pesado”. Son fiestas en fincas de Llanogrande o Guatapé, en Cartagena, en el Caribe, en Miami, en Europa. “ Hay mujeres que te llevas de paseo y les pagas por esa compañía, para que sean novias en ese viaje ”.

No hay pruebas, todo se trata de un gran chisme hecho de conjeturas. Pero más allá del chisme, del romance roto de un par de famosos, de la comidilla de redes sociales, el gran tema es la prostitución de lujo. Lujo: solo pueden pagar traquetos, reguetoneros, extranjeros que facturan en miles de dólares y gastan en pesos. Este nivel de prostitución —no digo que Valeria y Laura la practiquen— no se ve en la calle ni en los catálogos, está en Instagram, el reino de las ventas modernas. Se venden tortas, guitarras, discos, cuerpos.

El epicentro fue Medellín, el negocio tuvo virajes: llegaron el porno, los videos de reguetón, el modelaje webcam, la universidad para modelos webcam, los estudios de modelo webcam que transmiten 24 horas de continuo, el upgrade de Only Fans y la prostitución desbordada en las calles. El burdel a cielo abierto, a puerta abierta, a puerta cerrada. Pero solo ahora sabemos de mujeres que pueden cobrar el polvo a 60 millones de pesos. Hay hombres que llegan a Medellín a buscar y a pagar esas sumas, ¿alguien se preguntó por qué Medellín está insoportablemente cara?

Un clúster del sexo. Todo existe. Conocí a un hombre del negocio, el padrote muy cool, emprendedor, risa perfecta, yoga en las mañanas, vapeo todo el día. Pero ese hombre no habla; uno de sus amigos sí: “Desde siempre ha existido un catálogo que se maneja en las sombras, no es que sea público, donde las peladas tienen precio. Las mujeres de más alto nivel son de la farándula. Estamos hablando de proxenetas de altísimo nivel, que son los que se codean con los clientes. Hay un lugar en Colombia con protocolo de famosos, ese protocolo tiene una discreción a profundidad del momento en que se encuentra un famoso con una chica. Lo reciben en el aeropuerto con camionetas blindadas, llegan por la puerta trasera a un lugar, nadie se da cuenta, solamente una o dos personas saben que están ahí, entran a una habitación, eligen las chicas por videos o videollamadas. Hasta el momento, la chica no sabe quién es el cliente, hay también ofertas para homosexuales”.

Cuando se concreta la elección, la mujer entra al lugar, le revisan todas sus pertenencias, le retienen el celular y le extienden un documento legal con el que se compromete a no revelar nada del encuentro y que cualquier filtración puede tener una penalidad económica millonaria. “Cuando se habla de 60 millones de pesos se habla de un paquete como estos, pero hay precios mucho más económicos. Siempre ha habido mujeres muy costosas, que se dedican a eso y que solo se sabe en un nivel muy alto, se trata casi de una logia. También hay viejas que no lo hacen, pero el mánager les daña la cabeza con un buen billete”.

Como en cualquier negocio turbio, el secreto del “producto” está en el dealer, en el vendedor: hay que conocerlo. Por lo general es un gran mánager, un empresario, un hombre o una mujer capaz de sacarle renta a un carro, a un apartamento, a una finca, a un cuerpo.

Los catálogos ya no son tan secretos, parece que están a un toque de pantalla en el Instagram, como pasó con Avon y Ebel, el catálogo ahora es virtual, es lleno de colores, es atroz.